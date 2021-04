Visselhövede:Familienstreit eskaliert

Drei Verletzte

© Wieters Starke Polizeikräfte sichern den Einsatzort.

Visselhövede – Ein heftiger Familienstreit, bei dem drei Menschen verletzt worden sind, sorgte am Sonntagabend für einen Polizeieinsatz an der Großer-Kamp-Straße in Visselhövede. Nach Angaben der Beamten sei eine verbale Auseinandersetzung eskaliert. Es soll gegen 17.30 Uhr in einem Einfamilienhaus zu einer wüsten Schlägerei gekommen sein, bei der offenbar auch ein Baseballschläger eingesetzt worden sei.

Polizei vermutet Einsatz von Baseballschläger

„Dabei wurde ein Mann schwer und zwei Frauen leicht verletzt“, so Polizeisprecher Heiner van der Werp. Weitere Hintergründe zu der Auseinandersetzung und auch das Alter und die Zahl der Beteiligten waren am Abend noch unklar.

Die Polizei, die mit neun Streifenwagenbesatzungen aus Rotenburg, Walsrode und Verden sowie einem Diensthundeführer vor Ort war, durchsuchte ein Haus, um mögliche Beweismittel sicherzustellen. Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Rotenburger Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an. jw