Visselhövede: Edeka kann weiter planen, Combi muss warten

Von: Jens Wieters

Der Visselhöveder Combi-Markt will erweitern, die Entscheidung wird aber vertagt. © Wieters

Zwei Visselhöveder Ausschüsse haben empfohlen, die Aufstellung des Bebauungsplans für einen Edeka-Markt fortzusetzen. Die Erweiterungspläne des Combi wurden vertagt.

Visselhövede – Nach einer wie erwartet kontroversen Debatte haben der Visselhöveder Bauausschuss und der Kernortausschuss am Dienstagabend jeweils gegen die Stimmen der Grünen empfohlen, das Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan fortzusetzen, der einen Edeka-Markt an der westlichen Goethestraße ermöglichen soll. Die Erweiterungspläne des benachbarten Combi-Markts wurden hingegen vertagt und werden während der nächsten Sitzung Mitte Juni erneut behandelt.

Das Thema beschäftigt sowohl die Kommunalpolitiker als auch die anderen Einwohner, denn erneut verfolgten rund 40 Zuhörer die teilweise hochemotional geführte Diskussion. Zuvor erläuterte Bauamtsleiter Gerd Köhnken noch einmal den Verfahrensablauf für die Ansiedlung eines Vollsortimenters mit zusätzlichen Wohn- und Praxisräumen: „Wir sind noch ganz am Anfang der Bauleitplanung und können sie jederzeit stoppen, wenn wir der Ansicht sind, dass zum Beispiel das Verkehrsproblem an der Stelle nicht gelöst werden kann.“ Das überhaupt über einen weiteren Supermarkt diskutiert werde, liege in dem Einzelhandelsgutachten begründet, das aussage, dass Visselhövede einen zweiten Vollsortimenter gut vertragen könne, weil unter anderem Kaufkraft wieder zurückfließe. „Geld, das jetzt in anderen Orten ausgegeben wird“, so Köhnken.

Wo war der Combi in den vergangenen fünf Jahren? Nichts hat er gemacht.

Die Zahlen des Gutachtens werden sowohl von den Grünen als auch von Eckhard Langanke (WiV) angezweifelt. „Wir haben jetzt schon zu viel Verkaufsfläche und Edeka verfolgt nur das Ziel, dem Combi das Leben schwer zu machen“, so Heiner Gerken (Grüne). Langanke sagte, dass die Zahlen „nicht stimmen“ würden und die Verkehrssituation einen Bau nicht zulasse. Hartmut Wallin (Grüne) ließ sich sogar zu der Aussage hinreißen, dass die Zahlen im Gutachten „schön gerechnet“ seien, und dass der Stadtrat „wie besoffen den Plänen der Edeka hinterherrennt“ und damit aktiv in den Verdrängungswettbewerb eingreife.

Mathias Ullrich (SPD) konterte, dass sich die Kommunalpolitiker auf die Zahlen der Fachleute verlassen müssten und dass es in Visselhövede vorangehen müsse, um auch „endlich mal über 10 000 Einwohner zu kommen“, was Fördergelder nach sich zöge. „Auch darum habe ich kein Problem damit, das Projekt weiter laufen zu lassen.“

Der Edeka-Konzern kann seine Pläne für eine Ansiedlung an der Goethestraße intensivieren. © -

Ähnlich sieht es Parteifreund Marc Puschmann: „Ich maße mir nicht an, das Gutachten anzuzweifeln. Es geht nicht nur um den zweiten Supermarkt, sondern auch um Wohnungen für den kleinen Geldbeutel. Warum sollten wir jetzt die Reißleine ziehen, obwohl wir nicht wissen, warum?“

Michael Senkbeil (CDU), der der Idee „zunächst skeptisch“ gegenüber stand, betonte, dass die Stadt Baugebiet ausweise und die Menschen auch eine Auswahl beim Einkauf bräuchten. „Der Markt wird die Zukunft der beiden Vollsortimenter regeln, aber sicher ist, dass wir dann wieder Kaufkraft zurückholen.“ Auch Jan Husmann (CDU) sieht den Edeka „als großen Wurf für die Stadt“ und es sei prima, dass im Gegenzug der Leerstand des alten NP-Markts an der Feldstraße beendet werde und dort Sozialwohnungen entstünden. Das sei eine Bedingung, die die Stadt im Vorfeld mit Investor Friedhelm Klindworth vereinbart habe.

Die Stadt braucht Wachstum, denn wir wollen nicht länger hinterm Berg leben

Joachim Mahnke (FDP) forderte, dass man jemanden, der einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in Visselhövede investieren wolle, nicht vor den Kopf stoßen sollte. „Die Stadt braucht Wachstum, denn wir wollen nicht länger hinterm Berg leben.“ Und wenn der Combi Angst habe, Pleite zu gehen, wenn der Edeka gebaut werde, dann sollte der sich mal fragen, „ob er überhaupt attraktiv genug ist, dass die Menschen dort weiter einkaufen“.

Imke Bischof (SPD) findet, dass sich die Umbaupläne für die benachbarten Häuser „sehr harmonisch“ in die Ansicht des Stadtbilds einfügen würden und es ist „von Vorteil, dass sich an der Feldstraße etwas tut“. Bauausschuss vorsitzender Dominik Oldenburg (SPD) sieht auch die entstehenden Wohnungen als „ideal“ an und wenn zusätzlich noch die ärztliche Versorgung verbessert werde, sei es „umso besser“.

Kernortausschussvorsitzender Mathias Ullrich vermutete bei der anschließenden Diskussion über die Combi-Erweiterung um 555 Quadratmeter, die Expansionsleiter Timo Lind vorgestellt hatte, dass die Bünting-Gruppe als Eigentümer jetzt nur aktiv werde, weil Edeka im Gespräch sei. „Wo waren Sie die vergangenen fünf Jahre? Nichts haben Sie gemacht. Und warum drohen Sie, dass Sie Pleite gehen, wenn Edeka kommt? Werden Sie einfach besser, dann regelt das der Markt“, so Ullrich in Richtung Lind.

Der Stadtrat rennt wie besoffen den Edeka-Plänen hinterher.

Der musste sich auch Kritik von Bürgermeister André Lüdemann anhören: „Mir fehlt ebenfalls die Glaubwürdigkeit des Erweiterungsantrags. Das beginnt schon bei dem Verlust der benötigten Parkplätze durch den Anbau, die von Bünting mir vier angegeben werden. Die sollen durch Carsharing-Angebote und eine Bürgerbushaltestelle kompensiert werden. Und das obwohl beides bereits vor der Combi-Eingangstür vorhanden ist. Das zeigt, dass Bünting noch viele Hausaufgaben zu erledigen hat.“ Aber der Bürgermeister will den Ostfriesen die „Tür nicht gänzlich zuschlagen“, denn die Bürger bräuchten eine Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten. Auch Heiner Gerken forderte von der Bünting-Gruppe, dass vor der nächsten Sitzung „ein tragfähiges Energiekonzept für den Markt inklusive eines möglichen Anbaus vorgelegt“ werde.

Mit 4 zu 3 Stimmen einigte sich der Bauausschuss darauf, den Combiantrag zu vertagen, der Kernortausschuss mit 5 zu 2 Stimmen.