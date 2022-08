Visselhövede: Edeka kann weiter planen

Von: Jens Wieters

Wo jetzt der Textil-Discounter Kik und ein Arzt angesiedelt sind, könnte bald ein Edeka-Markt entstehen. © Wieters

Visselhöveder Ausschüsse haben sich einstimmig für die Vorbereitung eines Bebauungsplans ausgesprochen, in dem der Bau eines Edeka-Supermarkts beantragt wird.

Visselhövede – Die Pläne der Investorenfamilie Klindworth aus Klein Meckelsen in Visselhövede im Areal zwischen Goethestraße, Worth- und Wiesenstraße einen Edeka-Vollsortimenter anzusiedeln, haben die erste formalrechtliche Hürde überwunden. Denn sowohl der Bauausschuss (einstimmig) als auch der Kernortausschuss (einstimmig bei einer Enthaltung) haben sich dafür ausgesprochen, dass die Aufstellung eines Bebauungsplans für diesen Bereich vorbereitet werden solle.

Und zwar explizit für die Ansiedlung eines Vollsortimenters, wie es die Gremien der Verwaltung ins Hausaufgabenheft geschrieben haben, um zu verhindern, dass eventuell noch ein Discounter auf die Idee kommt, sich in Visselhövede niederzulassen.

„Dieser Beschluss heißt aber zunächst noch überhaupt nichts“, hob Bauamtsleiter Gerd Köhnken während der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse vor rund 20 Zuhörern hervor. Es würde zunächst lediglich die Aufstellung des Plans beschlossen. „Alle Details, die optische Gestaltung eines möglichen Marktes, die Diskussion darüber, welche Häuser dafür abgerissen werden müssen, die Grüngestaltung und auch die Verkehrsführung werden erst während der nächsten Verfahrensschritte beraten.“

Jetzt signalisiere die Politik lediglich die Bereitschaft, einen Bebauungsplan aufzustellen. Finde man im weiteren Verfahren keine Kompromisse und bei Problemen keine Lösung, könne die Idee jederzeit zu den Akten gelegt werden. „Und zwar sowohl von den Investoren als auch von der Visselhöveder Politik“, stellte Köhnken klar.

Der Familie Klindworth gehören mehrere Immobilien in dem Bereich. Unter anderem das Gebäude, in dem der Kik untergebracht ist, der Parkplatz dahinter und auch die ehemalige Molkerei. Nachdem das Thema bereits vor eineinhalb Jahren hochgekocht war, sich zu der Zeit aber alle Beteiligten noch zugeknöpft gegeben hatten, ist die Familie im Mai an die Stadt herangetreten und hat die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens beantragt. Und zwar für den Bau eines Vollsortimenters, der vom Planungsbüro bereits mit Edeka betitelt wird, aber auch für den Bau von rund zwei Dutzend Wohnungen und ein oder zwei Arztpraxen und natürlich einen Parkplatz mit aktuell 132 eingezeichneten Stellplätzen.

Der Grund für die Frühjahrsoffensive: Die Familie brauchte weitere Grundstücke, um die Idee überhaupt realisieren zu können. „Mittlerweile liegen Zustimmungserklärungen der betroffenen Nachbarn zum Verkauf vor“, erläuterte Köhnken den Ausschüssen.

Die Gremien wollen das weitere Verfahren intensiv begleiten. Imke Bischof (SPD) findet es „sehr attraktiv“, dass kleinere Wohnungen für Singles und Senioren geschaffen werden sollen. „Denn die brauchen wir in der Innenstadt dringend.“

Aber sie will Edeka bei erfolgreicher Planung dazu verdonnern, dass der Konzern das in seinem Eigentum befindliche Grundstück an der Feldstraße, wo der NP-Markt beheimatet war, zu renaturieren oder anderweitig der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. „Das sollten wir vertraglich irgendwie regeln“, so Bischof.

„Vor allem die verkehrliche Situation der geplanten Ein- und Ausfahrten an der Worthstraße und auch an der Wiesenstraße muss durch einen Gutachter geklärt werden“, forderten nicht nur Ulf Timmann als beratendes Mitglied des Ausschusses, sondern auch Dirk Indorf und Helge Haffke als Nachbarn während der Bürgerfragestunde. Haffke steht dem ganzen Projekt sowieso ablehnend gegenüber, weil schon genügend Einkaufsmöglichkeiten vorhanden seien und auch einige der vielleicht zum Abriss vorgesehen Gebäude „wie die hintere Molkerei doch erhaltenswert“ seien. Auch Eckhard Langanke (WiV), im Ausschuss ohne Stimmrecht, befürchtet einen Verdrängungswettbewerb und damit eine mögliche „Verödung der Innenstadt“.

Timmann ist trotz der verkehrlichen Bedenken der Meinung, dass das Areal „aufgewertet werde. „In unserem Gewerbeverein sind die Meinungen dazu geteilt. Natürlich hat Edeka ein Sortiment, das auch unsere Einzelhändler anbieten. Andere Mitglieder sind der Ansicht, dass gerade Edeka für mehr Kundenfrequenz in der Stadt sorge.“

Monell Hagemann (Grüne) befürchtet zwar Leerstand bei einer möglichen Ansiedlung, will aber offen das weitere Verfahren begleiten und ebenso wie Mathias Ullrich (SPD) ganz klar festlegen, dass es nur ein „Vollsortimenter wird, der dort baut (Hagemann) und auch nur „Edeka“ (Ullrich).