Visselhövede denkt an analoge Funktechnik für den Notfall

Von: Jens Wieters

Amateurfunker Kai-Uwe Hoefs (v.l.), IT-Fachmann Andreas Kleiner und Ordnungsamtsleiter Mathias Haase während der Präsentation. © Wieters, Jens

Bei längerem, flächendeckendem Stromausfall müssen Hilfskräfte Einsätze koordinieren. Dabei hilft Amateurfunk, sagt ein Fachmann in Visselhövede.

Visselhövede – Flächendeckender Stromausfall durch einen Cyberangriff. Keine Kasse im Supermarkt funktioniert mehr, kein Geldautomat, keine Tankstelle, keine Heizung, Handyakkus sind schnell leer – und auch die digitale Kommunikation des Einsatzstabs des Katastrophenschutzes bleibt überwiegend still. Hilfe kann nur spärlich oder gar nicht koordiniert werden. „Wohl dem, der in solch einem Fall auf die analoge Technik des Amateurfunks zurückgreifen kann“, sagt Andreas Kleiner, IT-Experte bei der Polizeidirektion Hannover. Er war jetzt im Visselhöveder Heimathaus zu Gast, um Ordnungsamtsleiter aus einigen Kommunen des Landkreises, aber auch Feuerwehrleute und Vertreter anderer Hilfsorganisationen über die Vorzüge „der im Krisenfall absolut zuverlässigen Technik“ aufzuklären.

Die kleinen und in guter Qualität und bester Ausstattung schon für weit unter 100 Euro zu bekommenen Funkgeräte haben nämlich gegenüber dem modernen digitalen Behördenfunk den entscheidenden Vorteil, dass sie „mit minimalem Stromverbrauch über Batterien auskommen, aber dennoch eine hohe Reichweite haben, um eine funktionierende Kommunikationsinfrastruktur für die Polizei und andere Sicherheitsbehörden aufzubauen“, so Kleiner.

Die etwa 1000 Euro teuren Relaisfunkstellen, die in den verschiedenen Feuerwehrhäusern aufgebaut werden könnten, würden sogar mit einer Stromversorgung auf 12-Volt-Basis sehr gut funktionieren, benötigten keine Klimaanlage und keine Heizung und „sie arbeiten mit einer einfachen und kaum reparaturanfälligen Technik“, so der Fachmann. Auch die Mitarbeiter der sogenannten kritischen Infrastruktur wie zum Beispiel die Wasserversorgungsverbände könnten mithilfe des Amateurfunks ihre Kommunikation aufrecht erhalten, während die Pumpen und Co. durch Notstromaggregate auch im Katastrophenfall für fließendes Wasser sorgen würden. „Nicht zuletzt wird auch die Bevölkerung mit Informationen versorgt, die per Funk weitergeleitet werden. So können unsere Amateurfunker sozusagen zumindest ein Stück weit die Welt retten“.

Vertreter von Hilfsorganisationen, Gemeinden und ein Kommunalpolitiker informieren sich über Kommunikationsmittel im Katastrophenfall. © Wieters

Darum überlegt Visselhövedes Ordnungsamtsleiter Mathias Haase jetzt gemeinsam mit den örtlichen Feuerwehren, wie mal für den Fall der Fälle die Kommunikation per Funk trainiert werden kann. „Vielleicht finden wir auch Feuerwehrleute, die Spaß daran haben, einen Kurs für die erforderliche Funklizenz zu absolvieren.“

Das würde allerdings für die Helfer bedeuten, neben vielen anderen noch einen weiteren Lehrgang zu absolvieren, darum könnte man in der Region auch nach Amateurfunkern fahnden, die im Katastrophenfall die Hilfsorganisationen unterstützen können.

Klein, günstig und leistungsstark: Handfunkgerät für Amateurfunker. © Wieters, Jens

Das habe bei der Flut im Ahrtal sehr gut geklappt, so Andreas Kleiner. Denn dort waren im Sommer 2021 Eisenbahnstrecken, Straßen, Wasser-, Strom- und Gasleitungen ebenso plötzlich unterbrochen wie Mobilfunknetze und der Behördenfunk. In vielen Fällen hätten Funkamateure mit ihrer Technik, geholfen und durch die Mitglieder des lokalen Deutschen Amateur-Radio-Clubs (Darc) sei über eiligst errichtete Antennen so mancher Notruf an die Hilfsorganisationen weitergeleitet worden. Andreas Kleiner: „Darum ist es für die Kommunen sicherlich ein riesen Vorteil, eine Liste mit den Namen und Adressen von Amateurfunkern griffbereit im Schreibtisch zu haben.“

Diese Art der Kommunikation sei aber nicht mit dem CB-Funk zu verwechseln, denn der würde sich im Ernstfall überhaupt nicht eignen, die Hilfskräfte zu koordinieren. „Das ist mehr Funk für Kinder, die im Wald spielen, oder für osteuropäische Lkw-Fahrer, die sich auf der Autobahn begegnen. Wenn es hart auf hart kommt, wäre das CB-Funknetz sofort überlastet, weil auf deren Frequenzen jedermann einfach drauflos quatschen würde.“