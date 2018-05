Bunte Sterne über dem Sportplatz

Visselhövede - Auf dem Visselhöveder Gewerbe-Campus der Firma JBS haben Mitarbeiter des Feuerwerk-Unternehmens Bothmer Pyrotechnik aus Westervesede am vergangenen Freitag an einer Weiterbildung der etwas anderen Art teilgenommen.

Der Betrieb aus der Region produziert Feuerwerkskörper aller Kategorien und suchte nach einem geeigneten Gelände, um notwendiges Wissen über neue Produkte sowohl theoretisch als auch praktisch an den Mann und an die Frau bringen zu können. „Da kam der Gewerbepark mit seinen großen Freiflächen gerade recht“, so Geschäftsführer Florian Graf von Bothmer. „Die Zusammenarbeit mit JBS war hervorragend und wir haben auch uneingeschränkte Unterstützung der Visselhöveder Stadtverwaltung bekommen, die alle Genehmigungen in kürzester Zeit ausgestellt hat“, so von Bothmer weiter.

Der gelungene Tag habe seinen Abschluss in der Vorführung der neuen Raketen und Batterien gefunden, deren Effekte weithin sichtbar den nächtlichen Himmel über Visselhövede in die schönsten Farben getaucht hätten, heißt es in einer Mitteilung der Firma. - jw