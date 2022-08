Buchholz lockt mit neuem Ortsweg Wanderfreunde an

Von: Judith Tausendfreund

Ines Stein (v.l.), Charly Carstens, Dominik Oldenburg und Norbert Foth eröffnen den Ortsweg „Rund um Buchholz“. © Tausendfreund

Nun können Wanderfreunde auch ganz offiziell den neuen sogenannten Ortsweg „Rund um Buchholz“ benutzen. Mit einem Festakt wurde dieser am Wochenende eingeweiht. Natürlich ging es im Anschluss gleich auf die etwa zehn Kilometer lange Runde.

Buchholz – Nun hat auch die kleine Ortschaft Buchholz eine touristische Attraktion: Mit einem kleinen Festakt wurde am Sonntag der neue sogenannte Ortsweg „Rund um Buchholz“ eingeweiht. Der zehn Kilometer lange Rundweg wurde im letzten Jahr entwickelt. „Wir wissen, dass einige Wanderer den Weg auch schon ausprobiert haben“, berichtete Ortsvorsteher Dominik Oldenburg (SPD) erfreut.

Entstanden war die Idee bereits 2020 – damals stand zunächst die Überlegung im Raum, einen neuen Nordpfad zu entwickeln. Diese Pfade, die sich in den vergangenen Jahren eine überregionale Bekanntheit erarbeitet haben, setzen allerdings einige Vorgaben voraus, vor allem schließen sie aber Asphaltstrecken aus.

Anders verhält sich das bei Ortswegen. Nachdem noch weitere Formalien geklärt werden konnten und die Stadt Visselhövede einen entsprechenden Antrag genehmigt hatte, konnte der Weg also als ein solcher Ortsweg benannt werden. Der Touristikverband des Landkreises Rotenburg, Tourow, hatte sich an der Erstellung der offiziellen Schilder beteiligt. Insgesamt sind Kosten in Höhe von lediglich 500 Euro entstanden, die von der Stadt Visselhövede übernommen wurden.

„Wir vom Dorfverein werden den Weg in Zukunft zweimal jährlich abgehen und die Schilder überprüfen sowie auf etwaige, störende Löcher achten“, versprach Oldenburg bei der Einweihung. Charly Carstens, der als Stellvertreter von Bürgermeister André Lüdemann vor Ort war, wünschte allen Beteiligten viel Glück mit dem Wanderweg. „So etwas für nur 500 Euro umzusetzen, das ist schon einmalig“, betonte er.

Ines Stein, die als Vertreterin von Tourow-Chef Udo Fischer vor Ort war, ließ Grüße vom gesamten Team ausrichten. „Ich habe den Weg Anfang Januar bei Nebel und diesigem Wetter ausprobiert“, so Stein. „Die ganze Strecke wurde sehr schön ausgesucht.“ Inzwischen habe sie die Route bereits mit einer Wandergruppe getestet, dabei sei aufgefallen, dass sehr viele Bänke unterwegs zu finden sind. Hinter solch einer Ausstattung stehe viel Engagement und Einsatz in der Freizeit.

Nach diesen Grußreden marschierte die ganze Gruppe von Anwohnern und interessierten Wanderern direkt los. Der Rundweg startet mitten in Buchholz, hier fand auch die Einweihung statt. Anschließend verläuft der Pfad an Feld- und Wiesenlandschaften vorbei, auch geht es ein Stück entlang des Visselbachs. Es geht durch Wälder, auch ein Blick auf die umliegenden Landschaften wird gewährleistet. Besonders sportliche Wanderer können den eigentlich vorgesehen Pfad noch um drei Kilometer verlängern. Diese Variante führt am Campingplatz und am Buchholzer Biotop vorbei. Abschließend gab es für die ersten Wanderer am Eröffnungstag noch ein Picknick in der Remise.