Interaktive Musikshow am 22. März: Die Beatles mal ganz anders

Veranstaltungsreihe „Talking ’bout my generation“

+ Reinhard Lüdemann (l.) und Bernd Meyer.

Visselhövede - Die Firma JBS und der Kultur- und Heimatverein Visselhövede präsentieren am Donnerstag, 22. März, ab 19.30 Uhr im Gewerbe-Campus an der Celler Straße im Gebäude 9 aus der Veranstaltungsreihe „Talking ’bout my generation“ die interaktive Musikshow „The Beatles – von Love me do bis Let it be“.