Mordprozess: Es gibt dominierende DNA-Spuren

Von: Wiebke Bruns

Kamen die Schüsse auf einen 46 Jahre alten Albaner in Visselhövede aus einer oder aus mehreren Waffen? Das wird derzeit hinter diesen fünf Fenstern des Landgerichts Verden untersucht. © Bruns

Der Mordprozess um den Fall eines 46 Jahre alten Albaners in Visselhövede am Verdener Landgericht geht weiter: Es geht um die Tatwaffe, die erst im vergangenen Jahr gefunden wurde.

Visselhövede/Verden – Mehr als vier Jahre nach der Ermordung eines 46 Jahre alten Albaners in Visselhövede wurde im April 2021 im Bereich der Autobahn-Anschlussstelle Bad Fallingbostel die mutmaßliche Tatwaffe gefunden. Beim Bundeskriminalamt (BKA) erfolgte ein Abgleich mit zwölf am Tatort aufgefunden Hülsen. Anhand von Individualspuren hält es ein Waffenexperte des BKA für „bewiesen, dass der Schlagbolzen aus der Waffe diese Hülsen gezündet hat.“ An einem Handschuh, den der Schütze bei der Tat getragen haben soll, wurde die DNA des 36 Jahre alten Angeklagten gefunden, der gemeinsam mit einem 32-Jährigen seit März 2022 in Verden wegen Mordes vor Gericht steht.

Nach der am 9. Januar 2017 verübten Tat sollte geklärt werden, ob alle Schüsse aus einer oder mehreren Waffen abgefeuert worden sind und von welchem Hersteller die Waffe sei. Zuständig ist in solchen Fällen das BKA. „An einem Tatort von der Spurensicherung vorgefundene und sichergestellte Hülsen und Geschosse werden über einen Meldedienst dem Schusswaffenerkennungsdienst des BKA zugesandt. Dieser ist eine zentrale Einrichtung der deutschen Polizei für alle unaufgeklärten Schusswaffendelikte. Munitionsteile von mehr als 8 000 Tatwaffen bilden die umfangreichste Tatmittelsammlung des Kriminaltechnischen Instituts“, erklärt das BKA auf seiner Homepage.

Bereits nach der Untersuchung der Hülsen sprach laut dem zum Verdener Landgerichtsprozess angereisten Sachverständigen „vieles dafür, dass sie aus demselben Lauf verfeuert wurden“. Und es gab keine Hinweise darauf, dass dieselbe Waffe zuvor bereits für eine andere Straftat verwendet worden war.

Im Januar 2021 wurden 42 Patronen und eine Pistole „Grand Power“ aus einer Beschlagnahmung in Berlin untersucht. Wie bei dem Mord in Visselhövede alle vom Kaliber neun Millimeter. Die Patronen hatten die gleiche Bodenprägung wie die zwölf Tathülsen aus Visselhövede, aber es war „mit Sicherheit“ nicht die dort eingesetzte Tatwaffe, so das Ergebnis der Untersuchungen. Die Zusammenhänge der Beschlagnahmung zur Visselhöveder Tat wurden noch nicht in dem Prozess erläutert.

Wir müssen uns damit beschäftigen, ob die Waffe am Tattag oder später abgelegt worden ist.

Nach dem Fund der mutmaßlichen Tatwaffe im April 2021 wurde der Sachverständige wieder zu Rate gezogen. Die im Erdreich vergrabene Waffe war in einem schlechten Zustand. „Aufgrund der starken Korrosion war ein Beschuss nicht möglich“, erklärte der 40-Jährige. Die Waffe soll in zwei Teile, Verschluss und Griffstück, zerlegt gewesen sein.

Der Schlagbolzen hinterlässt beim Schlag auf die Hülse „Individualspuren“, erklärte er. Ob der Auswerfer passt, konnte er nicht sagen, aber dass „der Schlagbolzen der aufgefundenen Waffe diese Hülsen gezündet hat“. Diese beiden Teile seien nicht korrodiert gewesen.

„Wir müssen uns damit beschäftigen, ob die Waffe am Tattag oder später abgelegt worden ist“, merkte der Vorsitzende Richter Volker Stronczyk an. Diesbezüglich sollen beim BKA weitere Untersuchungen erfolgen, hieß es.

Die Aussage des DNA-Sachverständigen ist noch nicht abgeschlossen. Verschiedene ebenfalls aufgefundene Kleidungsstücke waren auf DNA-Spuren untersucht worden. Der Experte berichtete von Mischbefunden auch an dem Handschuh. Zwei oder drei Personen seien als Verursacher anzunehmen. Als „dominierend“ bezeichnete er die Merkmale, die einen Treffer in einer holländischen Datenbank mit dem dort damals wohnhaften 36 Jahre alten Albaner ergeben haben sollen. Biostatisch betrage die Wahrscheinlichkeit, noch jemanden mit dieser DNA zu finden, eins zu 30 Milliarden.