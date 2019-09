Vissel muckt auf

Knapp 200 sind beim Streik für das Klima dabei

+ Der Visselhöveder Marktplatz ist zur Kundgebung gut gefüllt. Fotos: Wieters

Visselhövede - Von Jens Wieters. Visselhövede hat eine neue Stadthymne. Nach dem Kanon „Bruder Jakob“ stimmten gestern Mittag zum Abschluss der Kundgebung zum weltweiten Klimatag rund 200 Menschen das Lied „Vissel gegen den Klimawandel“ an. So wurde musikalisch das gefordert, was die Bevölkerung überall auf dem Planeten zurzeit umtreibt: Sofortige Maßnahmen zum Klimaschutz.