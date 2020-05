Vissel-Freitage erst 2021

Musikabende finden nicht statt / Treue Bands und Sponsoren

+ Die Musikreihe fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Krise aus. Aber 2021 geht´s weiter. Foto: Wieters

Visselhövede - Von Jens Wieters. Vier Partys, vier mal tolle Musik und vier mal feinstes Wetter: Die Vissel-Freitage, eine Kooperation unserer Zeitung mit der Visselhöveder Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit einigen Sponsoren, haben im vergangenen Jahr Tausende auf dem Marktplatz begeistert. Und schon früh in diesem Jahr waren bereits die Weichen gestellt worden für eine Fortsetzung in diesem Sommer – und dann kam Corona. Da alle Großveranstaltungen bis Ende August von der Landesregierung abgesagt worden sind, fallen auch die Vissel-Freitage in diesem Jahr aus.