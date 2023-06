Vissel-Freitag: Die Andersons am 7. Juli auf dem Marktplatz

Von: Jens Wieters

Die Andersons spielen am 7. Juli zum zweiten Vissel-Freitag des Jahres auf. © -

In wenigen Tagen geht es weiter mit der Musik-Reihe der Vissel-Freitage: Am Freitag, 7. Juli, sind die Andersons zu Gast auf dem Visselhöveder Marktplatz.

Visselhövede – Die Füße wippen immer noch ein bisschen nach, denn viele Visselhöveder denken mit Freude an den ersten Vissel-Freitag des Jahres zurück, der Musikveranstaltungsreihe in diesem Sommer, die von unserer Zeitung und der Stadtverwaltung mithilfe zahlreicher Sponsoren veranstaltet wird. Und die Füße sollten auch schön im Takt bleiben, denn in wenigen Tagen folgt bereits der nächste Show-Act auf dem Marktplatz.

Genauer gesagt, am Freitag, 7. Juli, ab 18 Uhr. Und das Beste daran: Musik und Party gibt es kostenlos nach dem Motto: umsonst und draußen. Dann wird es international, denn mit den Andersons gastieren waschechte Amerikaner an der Vissel, die inzwischen aber ihre Zelte an der Flensburger Förde aufgeschlagen haben und dort jede Feier zu einem echten Event werden lassen.

„Ned, Ted und Brad aus Salt Lake City/(Utah. Das sind die Andersons“, heißt es vom Management der Jungs, die bei jedem Auftritt alles dafür tun, dass ihr Leitspruch „komme als Fremder, gehe als Anderson“ wortwörtlich genommen werden könne.

Die Brüder sind zusammen aufgewachsen auf der Farm der Anderson-Family, „in einer kleinen Blockhütte“, heißt es bescheiden auf ihrer Website. Nach Norddeutschland sind sie nicht nur wegen des Wetters gekommen: „Wir lieben den Menschenschlag hier und auch das Klima, denn in Utah ist es uns oft zu heiß und viel zu trocken.“

Zu späterer Stunde schwappt die Stimmung über. © -

Seit 2005 sind die Andersons zwischen Nord- und Ostsee bis hinunter nach Hannover durch ihren unbürokratischen und akustischen Comedy-Rock bekannt. In den Satteltaschen haben sie die größten Hits der vergangenen Jahrzehnte. Mehr als zwei Akustikgitarren und einem Cajon brauchen sie nicht für einen unvergesslichen Abend. „Egal, zu welcher Veranstaltung wir Cowboys von der Förde gerufen werden, wir erfüllen jeden Auftrag“, heißt es bei ihnen. „Musikalische Grenzen gibt es für uns nicht“, sagt Anderson-Manager Henry Hansen. „Von Tom Petty bis Bruce Springsteen servieren die Jungs alles live und handgemacht.“ Aber was hat es mit Akustik-Comedy-Rock auf sich? „Das beschreibt ein Lebensgefühl. Livemusik mit einer Prise amerikanischen beziehungsweise norddeutschen Humor. Feiern, singen und den Alltag vergessen. Gemeinsam einen unvergesslichen Moment erleben, wie früher am Lagerfeuer. Eine Zeit in der aus Fremde Freunde werden“, so Hansen.

Immer ab 18 Uhr, immer draußen, immer kostenlos

Und die Andersons würden nicht einfach ihre Setlist abspielen, sondern jedes Konzert sei einmalig. „Das wird auch am 7. Juli beim Vissel-Freitag so sein. Wir freuen uns auf euch.“ Und sicherlich auch die Visselhöveder Fans auf die Flensburger.

Neben ihrer Musik gibt es alles, was zu einer Party unter freiem Himmel dazu gehört: Ein Cocktailstand, die Prosecco-Erdbeere des Lions-Clubs, mehrere Bierbuden, an denen es auch Wein gibt, und auch auf hungrige Musikfans sind die Organisatoren bestens vorbereitet. Wenn dann noch das Wetter mitspielt, aber das war bisher bei jedem Vissel-Freitag der Fall.