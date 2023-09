Vier barrierefreie Bushaltestellen für Visselhöveder Ortschafen

Von: Jens Wieters

Teilen

Am Visselhöveder Marktplatz gibt es bereits eine barrierefreie Bushaltestelle. © Wieters

Menschen mit Beeinträchtigungen sollen den Bus in Visselhövede und den Ortschaften besser nutzen können. Vier Bushaltestellen werden zunächst barrierefrei umgestaltet. Über das Thema wurde im Bauausschuss diskutiert.

Visselhövede – In den Bus des öffentlichen Nahverkehrs einzusteigen, ist für die meisten Menschen kein Problem, ist man gehbehindert oder gar auf einen Rollstuhl angewiesen, kann das allerdings zu einer großen Schwierigkeit werden. Abhilfe schaffen die barrierefreien Bushaltestellen. Davon gibt es im Visselhöveder Stadtgebiet aktuell nur acht von insgesamt 68 Stopps, die von den Bussen regelmäßig angesteuert werden.

„Zu wenig“, finden die Mitglieder des Bauausschusses und stimmten dem Vorschlag der Verwaltung zu, den barrierefreien Ausbau weiter voranzutreiben, um eine Verbesserung der Mobilität im gesamten Stadtgebiet herzustellen. Klar ist aber auch, dass nicht die restlichen 60 Haltstellen auf einmal umgebaut werden können. Das würde nicht nur den finanziellen Rahmen der Kommune sprengen, die noch einige große Projekte in der Pipeline hat, sondern wohl auch die Planer im Bauamt überfordern, die schon so genug Arbeit haben. Darum hat das Gremium eine Priorisierung vorgenommen. „Zunächst wird der Ausbau in den Ortschaften favorisiert, die mehr als 200 Einwohner haben“, erläuterte der städtische Bauingenieur Daniel Böhmer.

Die Haltestellen sollen Ende 2025 fertig sein

Das bedeutet, dass für die beidseitigen Haltestellen an der Ackermannstraße in Jeddingen, Am Bahnhof in Wittorf, an der Straße Im Blöcken in Nindorf und an der Großer-Kamp-Straße in Visselhövede zuerst die Förderanträge gestellt werden sollen. Denn die Kosten für die Baumaßnahmen muss die Stadt nicht alleine tragen, sondern sie werden mit bis zu 75 Prozent durch die Landesnahverkehrsgesellschaft und mit gut sechs Prozent durch den Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen gefördert. Die entsprechenden Anträge muss die Stadt bis zum 31. Mai 2024 gestellt haben „Mit einer Fertigstellung ist darum allerdings nicht vor Ende 2025 zu rechnen“, so Böhmer während der Sitzung.

Dennoch ist es das Ziel der Verwaltung, mindestens eine barrierefreie Haltestelle pro Ortschaft in den nächsten fünf Jahren herzustellen. Das Personenbeförderungsgesetz sehe zwar eine vollständige Barrierefreiheit vor, dies sei in der Praxis jedoch nicht möglich. „Ziel muss es aber sein, dem möglichst nahe kommen“, so Blömer.

Aktuell gibt es die Haltestellen, an denen auch Rollstuhlfahrer problemlos in den Bus fahren können, nur in Buchholz, Hiddingen, Rosebruch, zweimal in Schwitschen und dreimal im Kernort Visselhövede.

Die Planungsleistungen für den zunächst anstehenden Umbau der vier Standorte will die Stadt extern vergeben, da bereits in diesem Herbst damit begonnen werden muss.