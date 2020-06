Viele schöne Plätze – und so nah

Schwitscher Willi Reichert katalogisiert Ruhebänke in der Region

+ © - Der Schwitscher Willi Reichert kam beim Hundeausführen auf die Idee. © -

von Jens Wieters schließen

Visselhövede – Wenn der Schwitscher Willi Reichert sich mal gerade nicht um sein Kulturhaus „ArtOutlet“ auf dem Gewerbecampus Lehnsheide kümmert oder selbst an der Staffelei sitzt, dann ist er viel mit dem Hund Balu unterwegs. Und das natürlich vorwiegend in der Region Visselhövede. „Es gibt kaum ein Plätzchen in der Natur in der näheren und weiteren Umgebung bis ran an die Kreisstadt Rotenburg und bis hin nach Verden, das ich noch ausgekundschaftet habe“, sagt Reichert.