Jeddinger Schüler brauchen mehr Platz

Von: Jens Wieters

Die Jeddinger Grundschüler sollen nach den Sommerferien auch im Mehrzweckraum an der Turnhalle unterrichtet werden. © Wieters

Nach den Sommerferien braucht die Jeddinger Grundschule mehr Platz für die Kinder. Da passt es gut, dass der weitere Betrieb einer Kita-Gruppe im Mehrzweckraum an der Turnhalle nicht mehr genehmigt wird.

Visselhövede – „Das ist mein kleines Biotop“, sagt Sabine Darboven lachend. Die Leiterin der Jeddinger Grundschule zeigt auf die zarten Pflänzchen, die selbst im tiefsten Winter sattgrün sprießen – und zwar in ihrem Büro zwischen Außenwand und Fußbodenleiste. Denn für das Wachstum dieses Unkrauts reichen die 17,1 Grad, die im Lehrerzimmer gemessen werden, während Schulsekretärin Beate Helmke-Städter schon eine dicke Jacke anziehen muss, um bei ihrer sitzenden Tätigkeit im schwach gedämmten Gebäude nicht zu frieren.

Keine Frage: Das Schulgebäude ist in die Jahre gekommen und hat eine dringende Sanierung vor allem im energetischen Bereich nötig. In der Kommunalpolitik wird aktuell eifrig darüber diskutiert, wie und wann und wo in der Schule die Bauarbeiter Hand anlegen werden.

Ganz aktuell, nämlich während der Bauausschusssitzung am Dienstag, 7. Februar, ab 17 Uhr in der Mensa der Oberschule an der Lönsstraße, wird aber ein anderes Thema beraten, das die Schule tangiert: Unterricht im Mehrzweckraum der Turnhalle gleich nebenan. „Und dabei ist es mir ganz wichtig, dass nicht wir als Schule die dort noch beheimatete Kindergartengruppe verdrängen, sondern deren vorübergehender Betrieb dort nicht mehr genehmigt wird“, sagt Darboven, die damit Behauptungen widerspricht, die gerade durchs Dorf geistern.

Auch die Verwaltung bestätigt, dass die Kita-Gruppe den Raum verlassen muss. „Nach Mitteilung der Landesschulbehörde wird der Weiterbetrieb des Kindergartens im Mehrzweckraum der Turnhalle Jeddingen nicht mehr genehmigt“, heißt es in der Beschlussvorlage für den Schulausschuss.

Es wird Zeit für eine umfassende Sanierung: Aus den maroden Wänden des Schulleiterzimmers wächst selbst im Winter das Unkraut. © -

Aufgrund der zu erwartenden Schulanmeldungen zeichnet sich ab, dass ab dem Schuljahr 2023/2024, also bereits nach den Sommerferien, an der Grundschule Jeddingen weiterer Raumbedarf besteht, wenn die Schuleinzugsbereiche unverändert bleiben. Das hat die Verwaltung errechnet. Und nach wie vor gilt der Erlass, dass an Grundschulen nicht mehr als 26 Kinder in einer Klasse unterrichtet werden dürfen.

Diese Schülerhöchstzahlen werden im kommenden Schuljahr sowohl in der ersten als auch in der vierten Klasse überschritten, sodass die vorhandenen Unterrichtsräume nicht ausreichen werden. „Eine Prognose der ab dem Schuljahr 2024/2025 zu erwartenden Schülerzahlen deutet darauf hin, dass ein Mehrbedarf an Unterrichtsräumen allerdings nur vorübergehend vorhanden ist“, so die Verwaltung. Die ist der Meinung, dass es mit Blick auf die knappen Haushaltsmittel und dem voraussichtlich nur kurzzeitigen Mehrbedarf an Unterrichtsräumen zumutbar und vertretbar sei, übergangsweise den Jugendraum in der Turnhalle als Unterrichtsraum zu nutzen. Das ist auch nichts Neues, denn bereits vor rund 20 Jahren musste der Raum ebenfalls vorübergehend als Unterrichtsraum herhalten. Wobei sicher nicht auszuschließen ist, dass aus dem „vorübergehend“ ein „ständig“ werden kann, wenn das neue Baugebiet schräg gegenüber an der Schulstraße erst mal mit jungen Familien bevölkert ist.

Zur Ausstattung des Turnhallen-Klassenraumes sollten laut Beschlussvorlage 6 000 Euro in den Haushalt eingestellt werden. Dabei wird aber noch geprüft, ob diese Summe durch vorhandene Ausstattungsgegenstände aus anderen Schulen noch reduziert werden kann, was wiederum Sabine Darboven ein wenig missmutig dreinblicken lässt: „Wir brauchen schon der Größe der Kinder angepasste Stühle und Tische.“ Der Raum selber sei kein Problem, ihn schulgerecht wieder herzurichten, aber grundsätzlich müsse die gesamte Schule saniert werden. Vielleicht auch, damit das Biotop im Rektorenzimmer dort wächst, wo es hingehört: draußen.