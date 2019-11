Viele Firmen haben Interesse

Visselhövede – Die Ausbildungsmesse im Februar war ein Erfolg für die Organisatoren und stieß auf große Resonanz. Nun sollen ein Jahr später, am 13. und 14. Februar 2020, Betriebe und Bewerber erneut in Kontakt gebracht werden. Um das zu organisieren, haben die Oberschule, unter Leitung von Ronny Wieland, Bürgermeister Ralf Goebel und der Präventionsrat unter Leitung von Gustav Stegmann zum Infoabend eingeladen.

Der Schulleiter und die Fachleiterin für Wirtschaft, Katrin Tipken, die auch die Berufsorientierung organisiert, begrüßten die rund 20 interessierten Betriebe. Fest stand nach der letzten Messe: „Es war in der Oberschule Lönsstraße ,kuschelig eng‘, wir brauchen mehr Platz! Der ist in der Oberschule ,Auf der Loge‘ reichlich vorhanden, sodass die Ausbildungsmesse im nächsten Jahr dort stattfinden wird“, teilte Wieland mit.

Geplant ist wieder eine zweitägige Aktion, wobei die Schwerpunkte des ersten Tages auf Kurzvorträgen und der Messe liegen. Hierzu kommen die Firmen in die Schule. Sie präsentieren das Berufsbild und ihre Ausbildungsmöglichkeiten in der Aula und dem Pausenhof. Zwischendurch sollen in Form von Kurzvorträgen Berufsfelder und einzelne Berufe in den Klassenräumen vorgestellt werden. Die Schüler der Jahrgänge acht bis zehn können nach eigenem Interesse drei Vorträge auswählen. Hier wird noch an einer Art Speeddating gearbeitet, bei der die Schüler quasi im Schnelldurchlauf die einzelnen Betriebe und Berufsgruppe kennenlernen können. Vorrangig wird den örtlichen, statt auswärtigen Firmen, ein Forum geboten.

„Aus Erfahrung ist es sinnvoll, wenn die eigenen Auszubildenden mitgebracht werden, die aus dem ,Nähkästchen‘ plaudern. Sie sind einfach näher an der Altersgruppe dran, als zum Beispiel der Firmenchef“, stellte Thomas Hartmann von der Firma Hoyer fest. Sehr gute Erfahrung machte die Firma JBS bei der Ausbildungsmesse. „Von zwölf Interessierten haben sich zwei beworben, die 2020 ihre Ausbildung anfangen. Wir ernten somit schon die Früchte. Es ist trotz der Arbeit für alle eine Win-win-Situation“, findet JBS-Ausbildungsleiterin Nathalie Buse. Der zweite Tag, der 14. Februar, ist dem Besuch in den Betrieben gewidmet und für die Neunt- und Zehntklässler reserviert, die im Herbst 2020 ein Betriebspraktikum anstreben. Hier wünscht sich der Schulleiter eine Rückmeldung von den Betrieben, die mit den Schülern einen Termin vereinbaren. „Wir stellen die Schüler frei und erwarten, dass sie pünktlich sind und sich angemessen verhalten“, so Wieland.

Noch können Firmen dazukommen und bis zum 30. November das Anmeldeformular in der Oberschule per E-Mail unter ausbildungsmesse@obs-visselhoevede.de, per Fax unter 04262 / 94157 oder per Post an die OBS Visselhövede, Auf der Loge 7, 27374 Visselhövede, einreichen. Ansprechpartnerin ist die Schulsekretärin Antje Katzsch und Schulleiter Ronny Wieland (04262 / 94155). aki