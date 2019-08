Diskussion zur Erdgasförderung / Grüne nehmen Landesbergamt aufs Korn

+ Henrich von Hofe (v.l.), Wiebke Ehlers sowie die Sven-Christian Kindler und Jutta Verlinden verlangen Änderungen im Bergrecht. Foto: Schmidt

Dorfmark/Visselhövede – „Über die vielen Jahre der Erdgasförderung sind in der Region Probleme aufgetaucht, die die Menschen so nicht mehr hinnehmen wollen: Bei der Verpressung von Lagerstättenwasser, beim Abfackeln oder beim Fracking. Auch die immer noch ungeklärte Häufung von Krebsfällen in der Samtgemeinde Bothel und Rotenburg in der Nähe der Gasförderplätze macht den Menschen Angst.“ So fasst der grüne Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler laut Mitteilung die Lage vor einer Diskussionsveranstaltung zusammen, zu der er gemeinsam mit seiner Kollegin Julia Verlinden nach Dorfmark geladen hatte. Letztlich zeige sich in den gefährlichen Nebenwirkungen eine viel zu schwache Regulierung der Erdgasförderung durch das Landesbergamt, das sich auf veraltetes Bergrecht stütze, so Kindler.