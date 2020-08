Viel Raum für Fantasie

Hartböhn – Folgt man hinter Rosebruch dem hölzernen Pfeil Richtung Piratenplatz, so umfängt einen eine Oase der Ruhe. Gleich hinter der Zimmerei dringen allerdings Stimmen vom Platz mit dem Piratenschiff in der Mitte. Auf dem Tresen einer gezimmerten Bar stehen Karin Schroeder und Moritz von Zeddelmann und singen einen eigenen Text zur Hymne „Seven Nation Army“, die Fußballfans als Fangesang im Ohr sein dürfte. Zwei Nordic Walker stecken neugierig ihre Köpfe ins Rondell. Sie haben gerade den Anfang der Inszenierung vom „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ in der Fassung von F. K. Wächter miterlebt – oder zumindest die Proben dazu.

Und die sind im vollen Gange: „Einen Durchgang haben wir schon durch, jetzt kommt das Fine-Tuning“, meint die Metronom-Theaterfrau. In den Pausen wird sie vom Lichttechniker nach Details zur Logistik gefragt. Die Anordnung der noch aufzustellenden Lichtmasten, des Zirkuszeltes, des Kassenhäuschens: All das muss bei dieser Produktion unter etwas anderen Gegebenheiten parallel laufen. „Normalerweise haben wir ein halbes Jahr Vorlauf“, meint Schroeder. Premiere zum Stück ist am Samstag um 20 Uhr, dann nimmt der Theatersommer hier Fahrt auf.

Regisseur Michael Bandt beobachtet die Proben von einer Holzbank aus. Eingreifen wird er in die Räuberszene nur selten: „Mehr Prophezeihungscharakter“, ruft er, „mehr Macbeth!“. Von Zeddelmann nickt wissend. Als die beiden Akteure in einen osteuropäischen Fantasiedialekt verfallen und zu „Schmatzki, Schmatzki“ Bussis in die Luft hauchen (Corona lässt grüßen), bricht er mit den Licht- und Tontechnikern in Gelächter aus. Die Atmosphäre: freundschaftlich-konzentriert.

Es ist nicht die erste Zusammenarbeit, allerdings in unterschiedlichen Konstellationen. Das Kopfkino der Drei beim Lesen des Stücks, die Szenerie des verwunschenen Spielplatzes vor Augen, sei die gleiche gewesen, „aber statt zwölf Farben haben wir jetzt 37“, beschreibt Bandt die Probenarbeit. Es sollen nicht die letzten Nuancen und Tupfer bleiben, dafür sorgt der Hamburger mit klugen Anmerkungen zu Timing, Betonung, Gestik. Das Zusammenspiel mit der eingespielten Musik wird minutiös, manchmal gar bis auf die Zehntelsekunde genau eingeübt.

Nächste Szene: Schroeder lümmelt sich in den hölzernen Thron der Großmutter des Teufels, der gerade fertig geworden ist. Auf ihre Kostüme müssen die beiden Akteure noch etwas warten. Doch die Rollen – insgesamt mehr als 30 an der Zahl – sind auch so zu erkennen: mit bewundernswerter Wandlungsfähigkeit grollt von Zeddelmann wie ein Teufel, im nächsten Moment ist er der schüchterne Knecht, zwischendurch wechselt er sich mit Schroeder beim Erzählen ab.

Genau hierin liegen laut Regisseur Bandt Reiz, aber auch Herausforderung des Stückes: „Wie sehr gehst du rein in die Rolle?“ Der Wechsel von Erzähler zu Figur, „das Prinzip haben die Zuschauer spätestens nach dem dritten Mal drauf“, meint von Zeddelmann. Nun gehe es darum, sie nicht zu unterfordern, das Kopfkino des Erzähltheaters zu befeuern – immerhin muss in der Fantasie aus einem Kronleuchter ein Schloss entstehen.

Das lustvolle Spiel mit dem Sprung in die Rollen, die sich mit denen der Erzähler überlappen, aber auch das Herausfallen in Stromberg-Manier – von Zeddelmann und Schroeder haben sichtlich Spaß am Spiel mit den verschiedenen Ebenen, in denen der junge Knecht und Prinzessinnen-Ehemann in spe auch mal mit jugendlich-prolligem Charme wie ein Hooligan agieren darf. Gerade hat der Teufel zur Freude aller eine imaginäre Kröte mit einem Golfschläger ins Jenseits befördert, seine Oma hat im anarchischen Schlaflied ein paar Schäfchen virtuell zu Punkklängen um die Ecke gebracht. Für heute ist nach sechs Stunden Schluss.

Am Wochenende haben rund 20 Helfer Wegbeschilderungen angebracht, die Wiese gemäht und den Grill aufgebaut, damit hier am Samstag bei fast jedem Wetter die erste große Theatersause des Sommers unter freiem Himmel steigen kann. Piratenlook statt Stöckelschuhen sei für die Strohballensitze angebracht, rät Schroeder den Zuschauern, die prophylaktisch vorgehaltenen Regenponchos würden nicht gebraucht – wozu hat ihr Co-Akteurin schließlich eine Glückshaut? Die Karten kosten 17 beziehungsweise ermäßigt zehn Euro. Bestellt werden können sie unter 04262 / 1399.