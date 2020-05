Viel Aufwand, wenig Ertrag

Restaurants und Cafés wieder geöffnet / „Wirtschaftlich nicht darstellbar“

+ Silke Bölling (l.) und Sigrid Meyer vom Café „NebenAn“ stellen die Tische auf Abstand.

Visselhövede - Von Jens Wieters. „Das ist ja jetzt ein bisschen wie früher in der DDR“, scherzt ein Besucher des Bäckerei-Cafés Tamke an der Visselhöveder Goethestraße. „Dort durfte man sich in den Gaststätten auch nicht einfach an einen freien Tisch setzen, sondern bekam vom Kellner einen Platz zugewiesen.“ Seit Montag dürfen Gaststätten, Imbisse und Cafés wieder öffnen. Aber nichts ist mehr wie vorher.