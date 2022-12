Geburtstagsparty im Landkreis Rotenburg eskaliert: Zwei Polizisten verletzt

Von: Fabian Raddatz

Die Polizei habe auch Pfefferspray einsetzen müssen, teilten die Beamten mit. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Eine Geburtstagsparty ist in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) völlig aus dem Ruder gelaufen. Am Ende waren zwei Polizisten verletzt.

Visselhövede – Es war eine Meldung wegen Ruhestörung, welche die Beamten auf die Geburtstagsfeier an der Hunnehopstraße in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) brachte. „Kurz nach 23 Uhr liefen die ersten Meldungen wegen der offenbar ausufernden Party ein“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Demnach hielten sich rund 20 Menschen auf der Party auf – darunter einige polizeibekannte Personen. Nachdem die Feiernden sich geweigert hatten, es etwas ruhiger angehen zu lassen, drohten die Beamten, Platzverweise auszusprechen und die Musikanlage einzukassieren. Als auch das nicht zum Erfolg führte, entschied sich die Polizei, Verstärkung zu rufen.

Geburtstagsparty in Visselhövede eskaliert: Feiernde wollten ihren Kumpel befreien

Doch bei dem Versuch, mit vereinten Kräften die Musikanlage zu entfernen, hätten die Partygäste Widerstand geleistet. Zwei Polizeibeamte wurden verletzt. Als die Polizei einen der Feiernden in Gewahrsam nahm, sollen die anderen versucht haben, ihn zu befreien. Dies habe aber verhindert werden können, schreibt die Polizei. Bei dem Einsatz sei auch Pfefferspray eingesetzt worden.

Gegen die Verantwortlichen seien Strafverfahren wegen Landfriedensbruch, tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte und weiterer Delikte eingeleitet worden.

