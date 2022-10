Vanessa Reckemeyer ist Visselhövedes erste Klimaschutzmanagerin

Von: Jens Wieters

Die 29-jährige Vanessa Reckemeyer ist Visselhövedes erste Klimaschutzmanagerin. © Wieters

Die 29-jährige Vanessa Reckemeyer ist die erste Klimaschutzmanagerin der Stadt Visselhövede und hat viele Aufgaben vor sich.

Visselhövede – Erst seit ein paar Tagen im Dienst, aber schon mittendrin im Job: Visselhövede hat jetzt eine Klimaschutzmanagerin – eine Stelle, die zum ersten Mal Plan des Verwaltungspersonals aufgeführt ist. Sie heißt Vanessa Reckemeyer ist 29 Jahre alt und kommt gebürtig aus Emmertal bei Hameln. Sie hat den Bachelor im Bereich Umweltsicherung an der Universität Hildesheim gemacht und die vergangenen zwei Jahre am Julius-Kühn-Institut in Braunschweig im Forstbereich geforscht.

„Und nun freue ich mich auf die interessanten Aufgaben in Visselhövede“, sagt die junge Frau, die auch privat ihre Zelte in der Region aufgeschlagen hat und im Rathaus eine Vollzeitstelle besetzt.

„Wir hätten ihr zwar einen etwas sanfteren Einstieg in den Beruf gewünscht, aber die aktuelle Situation zwingt uns dazu, dass unsere Klimamanagerin sofort in die Vollen gehen muss“, sagt Bürgermeister André Lüdemann, der froh ist, jetzt eine Fachfrau für die „vielen, vielen Fragen, die jetzt auf uns zukommen“, an seiner Seite zu haben.

Denn natürlich wisse auch jeder Verwaltungsmitarbeiter im Bauamt, wie bei Neubauten oder auch bei Sanierungen der städtischen Liegenschaften energetisch zu verfahren sei, aber eine Klimaschutzmanagerin werfe einen Blick auf das große Ganze und werde an verschiedenen Stellschrauben drehen.

„Darum verschaffe ich mir nun erst einmal einen Überblick über die Gebäude der Stadt und mache eine Bestandsaufnahme, um ein Konzept zu erarbeitet, was wo verändert werden kann, um mehr Energie zu sparen“, sagt Reckemeyer – und ihr Chef bittet darum, dass die Visselhöveder ihr auch ein bisschen Zeit lassen, um sich einzuarbeiten. Das ist wohl auch nötig, denn während ihrer Vorstellung im Umweltausschuss wurde sie gleich mit Projekten und Teilnahme an Arbeitskreisen bombardiert.

Alles auch gut und richtig, so Lüdemann, aber zurzeit habe das Energiesparen in der Stadtverwaltung oberste Priorität. Und so muss auch die Klimaschutzmanagerin wie allen anderen im Rathaus bei frischen 19 Grad in ihrem Büro sitzen, denn wärmer wird es in diesem Winter dort nicht.

Reckemeyer begleitet aber schon ein erstes größeres Projekt. Denn das bisher in der Kläranlage beim Abbauprozess des Klärschlamms entstehende Methangas soll nun effektiv genutzt werden. „Wir haben das Bestreben, mit dem Gas ein Blockheizkraftwerk anzutreiben“, erläutert Lüdemann. Das bedeutet auch für Reckemeyer: Gleich rein die Praxis ihres neuen Jobs, um demnächst schon mal eine Aufgabe abzuhaken, viele weitere werden sicher folgen.