„Unverpackt“ für Rotenburg

Rotenburg – Es sind vor allem die Bilder, welche die Schwestern Antje und Anja Doil nicht mehr losgelassen haben: Die Schildkröte, die sich im Plastikmüll verfängt; Tiere, die Strohhalme verschlucken. „Das trifft einen ins Herz. Dann haben wir genauer hingeguckt. Trennen ist schön und gut, aber manches wird verbrannt, anderes nach Griechenland oder in Entwicklungsländer verschickt“, erzählt Antje Doil. Also war klar: So soll es nicht weitergehen, die beiden wollten vor Ort etwas ändern, damit der gelbe Sack erst gar nicht so voll wird. Letztlich ändern die Schwestern nicht nur etwas für sich selbst, sondern auch für Rotenburg: Denn in der Kreisstadt eröffnen sie am 4. April ihren „Unverpackt“-Laden.

Wurden die Themen Bio und Öko früher oft belächelt, ist im Denken eine Kehrtwende eingetreten. „Es ist aus einer Nische in die Gesellschaft getragen worden – und die Augen verschließen kann keiner mehr“, meint die Agraringenieurin Antje Doil. Für sie ist es daher genau der richtige Zeitpunkt, einen solchen Laden zu eröffnen. Und die Resonanz und Hilfsbereitschaft, die die beiden bisher erfahren haben, bestätigen sie darin. Daher geht es nun so langsam in der Planung in die heiße Phase: Ende Januar war die Schlüsselübergabe, jetzt können die Rotenburgerinnen die Räume der ehemaligen Parfümerie Schuback am Neuen Markt beziehen. Ihr Herzensprojekt soll dabei eine Mischung aus modern und traditionell werden. „Viel Holz, helle Farben“, sagt Anja Doil, die zurzeit als Lehrerin an der Lindenschule arbeitet und ihre Stelle in reduzierter Form vorerst behalten wird. Eine Caféecke wird es dort ebenfalls geben, mit Tee, Kaffee und Kuchen, auch vegan. Es soll ein Treffpunkt sein, ein Ort zum Austausch. Langfristig träumen die beiden davon, einen Mittagstisch zu etablieren. Aber erstmal einen Schritt nach dem anderen.

„Das Thema hat uns schon immer interessiert, und dann war das so präsent“, sagt Antje Doil. Zunächst haben die Schwestern bei sich selbst angefangen: recherchiert, hinterfragt, zum Beispiel Haarseife statt Shampooflaschen gekauft. Aber auch sie leben (noch) nicht gänzlich plastikfrei. „Ich kann nicht auf Eis verzichten“, sagt Anja Doil und lacht. Aber: „Wenn man seinen Konsum kritisch hinterfragt, fällt einem auf, wie viel unnütze Produkte man hat“, so Antje Doil. Recycling passiere zudem meist nach unten, „schon gar nicht wird etwas wertvolleres daraus“. Sie haben also genau geschaut, was in ihrem Plastikmüll landet. „Da ist die Nudel- und Müslipackung, die Milchtüte, Frischkäse und Joghurt“, erklärt Antje Doil. Und einiges lasse sich einfach umstellen: Joghurt im Glas kaufen, Milch in der Flasche. Anderes war schwieriger, Müsli und Nudeln zum Beispiel. „Wir haben in Rotenburg geguckt, wo das möglich war – und es ging einfach nicht“, sagt Antje Doil. „Wir waren nicht zufrieden, das reichte uns nicht“, schließt sich Anja Doil an.

Großpackungen im Internet bestellen, Einkaufsgemeinschaften – die Ideenliste wächst. „Und dann habe ich die Unverpackt-Läden entdeckt“, erinnert sich Antje Doil. Drei davon gibt es in Bremen, die haben sie unter die Lupe genommen. „Wir waren begeistert – die Vielfalt, mit der wir gar nicht gerechnet hatten und das Einkaufsgefühl: Man bekommt alles, aber übersichtlich. Ich muss nicht drei Meter Nudelregal ablaufen, um zu entscheiden, welche ich möchte“, meint Antje Doil. Sonst sei es oft die Entscheidung für die Firma, nicht für das Produkt, die man treffe. Es sei entspannend, schließt sich Anja Doil an. „Es hat etwas Ehrliches, ich sehe, was ich kaufe. Als Antje sagte, ,dann mache ich halt so einen Laden auf‘, war sofort mein Herz dabei“, so Anja Doil.

Natürlich könne ein Unverpackt-Laden nicht die Bandbreite beispielsweise einer Drogerie abdecken, das ist aber auch nicht das Ziel. Ebenso können noch nicht alle Produkte unverpackt sein. Ziel ist aber auch hier, Alternativen zum Plastik zu verwenden und anzubieten. Und auch im Einkauf wird sich das ein oder andere Stück Plastikverpackung zunächst nicht gänzlich vermeiden lassen, geben die Schwestern zu. „Wir können es noch nicht komplett weglassen, aber reduzieren.“

Noch nicht alle Lieferanten seien bereit, den Schritt zu gehen. Aber: „Die Hersteller und Händler sind auf dem Weg, es ist ein Prozess“, merkt Anja Doil an. Ein Händler, der sich auf solche Läden spezialisiert hat, liefere seine Paletten nicht eingeschweißt, sondern mit einer Mehrzweckhaube an. Und gerade bei den regionalen Produzenten komme vieles unverpackt. „Die sind sehr offen dafür und lassen sich ganz viel einfallen, wie zum Beispiel Wechselbehälter“, sagt Antje Doil. Oft würden sie angesprochen, ob sie denken, dass alles Plastik schlecht ist. „Das Einwegplastik, was ich für 15 Minuten auf dem Weg nach Hause verwende, das muss nicht sein.“ An manchen Stellen werde es auch gebraucht, um den Geschmack zu erhalten.

Preislich wird es sich „von – bis“ einpendeln, wie in anderen Geschäften auch: „Mit einem Aldi können wir nicht mithalten, denn wir lassen uns Biozertifizieren und in dem Preissegment muss man rechnen.“ Aber es gibt auch Bereiche, zum Beispiel bei den Gewürzen, wo es absehbar sei, dass die Unternehmerinnen mitunter günstigere Ware anbieten können.

Viele Lebensmittel aus der Region

Antje und Anja Doil werden in ihrem Geschäft hochwertig produzierte Lebensmittel anbieten, viele Bio-Produkte und von lokalen Erzeugern. Auch wenn die Palette dessen, was sie anbieten werden, groß ist, wird es längst nicht alle Produkte geben (können). So gibt es Einschränkungen bei tiefgefrorenen Lebensmitteln und auch Fleisch verkaufen die Schwestern erstmal nicht. Zum einen aus Hygienegründen, denn da gibt es Auflagen zu beachten. Aber es ist auch eine persönliche Entscheidung: „Ich esse kein Fleisch“, erklärt Antje Doil. Dekorative Kosmetik wird es ebenfalls vorerst nicht geben. Auf Süßes muss hingegen keiner verzichten, Bruchschokolade und andere Leckereien verkaufen die Rotenburgerinnen ebenfalls. Die Kunden zahlen dabei nur das, was sie einkaufen, die Behältnisse werden vorher gewogen und das Gewicht dann beim Bezahlen abgezogen.