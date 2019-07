Unter Hühnern

Ottingen - Von Ann-christin Beims. Die Sonne brennt heiß an diesem Tag und auch die Hühner suchen sich da lieber ein schattiges Plätzchen. So ist es von außen ruhig, als ich am Mobilstall in Ottingen ankomme. Doch sobald sich die innere Tür zu den Tieren öffnet, steigt der Lärmpegel enorm an. Fröhliches Gegacker schallt mir entgegen – ein Geräusch, das Hennen beim Legen machen, wie ich bald erfahre.

Das Hühnermobil von Landwirt Cord Grünhagen und seiner Frau Nicole steht auf einer einen Hektar großen Fläche und beherbergt 850 Hennen. In dem Stall leben zwei Generationen, da Hennen nach etwa 14 Monaten in die Mauser kommen. Zum einen ist diese in einem Mobilstall nicht möglich, zum anderen stellen sie dann die Eierproduktion ein. So ist immer der Nachschub gesichert. Das Mobil steht auf Kufen und kann mit einem Trecker bewegt werden – damit haben die Tiere stets eine frische, grüne Fläche. Wie mir auffällt, ist die Wiese am Zaun gegenüber vom Mobil weitaus grüner – direkt daran vergnügen sich die Tiere eher beim Sandbaden. Nur noch vereinzelt ragt ein Grasbüschel aus der Erde. „Die Ecke ist weit entfernt vom Stall, da könnte Gefahr lauern, deswegen gehen die Hennen da nicht hin“, erklärt Nicole Grünhagen das satte Grün.

Um Punkt zehn Uhr jeden Morgen öffnen sich die Tore. Gleichzeitig fahren Jalousien hoch und lassen Tageslicht in den Stall. Die Tiere können selber entscheiden, ob sie draußen oder drinnen sein möchten – bei der Hitze derzeit zieht es natürlich auch die Hennen in den Schatten. Dort stehen sie oft mit ausgebreiteten Flügeln und lassen so die leichte Brise, die durch den Stall zieht, an ihre Haut – Abkühlung auf Hühnerart.

Neugierig kommt eine Henne heran und pickt mir in den Schuh. Das ist artgerecht, schießt es mir durch den Kopf, als ich die Fläche betrachte. Heutzutage keine Selbstverständlichkeit, wenn ich an Ställe mit mehreren Tausend Hühnern denke. Man merkt es an der Schale und am Geschmack, ob Hennen Gras fressen und frische Luft haben, erfahre ich. Die gelernte Erzieherin, die derzeit in Mutterschutz ist, ist strikt gegen Massentierhaltung. „Sechs Etagen übereinander, Hennen in elf Metern Höhe – die sehen kein Tageslicht“, berichtet sie.

Die Grünhagens sind dreimal am Tag bei den Hennen, kontrollieren, ob es ihnen gut geht und sammeln die Eier ein. Die Hennen haben innerhalb ihrer Stallhälften mehrere Nester. Der Boden darin ist leicht schräg, sodass die Eier direkt auf ein Förderband rollen. „Viele Hühner wollen unbedingt in das erste Nest vorne – trotz der Hitze quetschen die sich rein“, erklärt Nicole Grünhagen lachend. Doch bevor es für uns in den Stall geht, bekomme ich einen Einwegoverall und Gummistiefel: Hygiene geht vor. Dann steigen wir vorsichtig über die Absperrung, mitten rein in die Hühnerschar. „In der jungen Herde sind die Hennen schreckhaft“, warnt Nicole Grünhagen mich vor. Und tatsächlich beäugen diese mich skeptisch, lassen uns aber passieren. Grünhagen schaut rechts und links, ob sich die Hennen bewegen, genug Futter und Wasser vorhanden sind – und findet dabei das ein oder andere Ei.

Hinten geht es in den „Wintergarten“, von wo aus die Hennen ins Freie können. Eine Rampe führt auf den Boden, der eine einzige Sandkuhle ist – ein Bad für die Tiere. „Das ist wichtig für ihre Körperpflege“, sagt Nicole Grünhagen. Dann gehen wir zurück in den Vorraum, in dem wir die Eier vom Förderband sammeln. Die meisten sind noch warm. „Eier stellt man über Kopf, am dicken Ende ist die Luftblase“, klärt sie mich auf. Was mir auch neu ist: Eier halten sich 21 Tage an einem schattigen Ort, sollten nicht sofort in den Kühlschrank. Durch das Türöffnen schwitzt das Ei und die Schutzschicht löst sich, sodass Keime ins Ei können. Erst nach 21 Tagen können sie bis zum 28. Tag in den Kühlschrank, dann sollte man sie gegessen haben.

Zur Hauptsammelzeit zwischen 10 und 11 Uhr sind es heute 662 Eier – bei 850 Hühnern kein schlechter Schnitt. „Wir haben um die 90 Prozent Legeleistung“, erklärt Cord Grünhagen, der beim Einsammeln oft von ihren Kindern unterstützt wird. Die Anzahl wird an das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit gemeldet. Danach geht es zurück auf den Hof. In einem schlichten Raum steht die Sortiermaschine. Gleichmäßig rattert sie. Plötzlich stockt es, ein Ei hat sich verhakt – und muss beiseite, denn es hat einen Knick bekommen. Anschließend geht es in die Boxen für den Verkauf. Dreckige Eier behält die Familie, denn sie dürfen nicht gewaschen werden, um die Schutzschicht zu erhalten.

Anschließend landen die Eier im Hofladen sowie umliegenden Läden. Im hofeigenen Geschäft gab es aber schon schwarze Schafe: So hat jemand Unbekanntes den Verkauf auf Vertrauensbasis ausgenutzt und eine komplette Palette Eier mitgehen lassen. Doch beide betonen: „Die meisten sind ehrlich und uns macht das Spaß.“