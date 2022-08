„Unser Dorf hat Zukunft“: Jury checkt Buchholz

Von: Jens Wieters

Ein Sketch stellt die Szene dar, als eine Kommune in den 1970er Jahren in die Dorfgemeinschaft integriert wurde. © -

Mittwoch haben die Buchholzer Einwohner ihr Dorf der Jury des Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ präsentiert. Die wird am 9. September über die Teilnahme am Bundeswettbewerb entscheiden.

Buchholz – 90 Minuten, zwölf Stationen, 100 aufgeregte Einwohner und zehn strenge Blicke: Das sind die nackten Zahlen der Bereisung des mittlerweile 27. Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“, zu der sich das kleine Dörfchen Buchholz bis in den Landeswettbewerb vorgekämpft hat.

Am Mittwochmittag war es soweit: Als der Bus der Jury mit unter anderem Vertretern des Ministeriums für Regionale Entwicklung, der Landfrauen oder des Städte- und Gemeindebunds an der Dorfremise stoppte, war die Spannung förmlich mit den Händen zu greifen. Aber in lockererem Ton stellte Kommissionsleiter Ralf Gebken seine Kollegen vor und das Eis war sofort geschmolzen, sodass Ortsvorsteher Dominik Oldenburg tief durchatmen konnte und seinen Heimatort anhand von eine Daten dem Gremium in Ruhe näher bringen konnte.

Auch die Hengste des Gestüts Wahlers freuen sich über den Besuch der Jury. © Wieters

Wobei es mit der Ruhe bei diesem Wettbewerb so eine Sache ist, denn den Dörfern bleiben exakt 90 Minuten Zeit, der Jury zu beweisen, warum ausgerechnet ihr Ort lebens- und liebenswert ist. Dass der straffe Zeitplan an den zwölf Besichtigungspunkten auch eingehalten wurde, dafür war Susanne Schumann zuständig, die ständig die Stoppuhr im Auge hatte und Zeichen gab, wenn es mal zu lange dauerte.

Bei der Grünen Woche 2024 dabei Die Jury fällt die Entscheidung, welche niedersächsischen Dörfer von den 18 in unterschiedlichen Kategorien startenden Orten in den Bundeswettbewerb kommen, am 9. September. Aber schon jetzt ist klar, dass sich die Buchholzer am Stand Niedersachsen während der Grünen Woche 2024 in Berlin präsentieren können.

So staunte die Jury über die Integration einer Gruppe von jungen Hippies in den 1970er-Jahren in die Dorfgemeinschaft, die mittels eines Sketches dargestellt wurde; sie bewunderte das Nachhaltigkeitskonzept im Dorf, das vom Dorfverein und den Landfrauen initiiert wird; sie bekam viele Infos über das Gestüt Wahlers, dessen Deckhengste von Stuten aus aller Welt begehrt sind und sie überzeugte sich von der Leistungsfähigkeit der Ortsfeuerwehr, die mal „eben so“ ihr neues Gerätehaus mit viel Eigenleistung erstellt hatte. Oldenburg informierte über das neue Baugebiet, das behutsam ins Dorfbild integriert werden soll und Platz für sieben bis zehn Familien bieten wird. „Und genau darum bin ich überzeugt, dass ihr Dorf echt Zukunft hat“, ließ Jury-Chef Ralf Gebken die Buchholzer optimistisch nach Hause gehen, was das Weiterkommen anbelangt. „Denn mehr als 20 Prozent der Einwohner sind unter 18 Jahre alt. Das ist schon was.“

Auf jeden Fall dürfe sich Buchholz schon jetzt als Sieger fühlen, denn was man alles im Rahmen des Wettbewerbs, der auf Kreisebene begonnen habe, angeschoben hätte, sei genau im Sinne der regionalen Entwicklung.