Unkomplizierte Hilfe für angehende Azubis

Damit jeder Jugendliche eine Ausbildung in seinem Traumjob bekommt, plant der Gewerbeverein ein Register, in dem Betriebe ihre Möglichkeiten vorstellen. - Foto: imago

Visselhövede - Der Visselhöveder Gewerbeverein und die Stadtverwaltung wollen jungen Leuten die Möglichkeit bieten, doch noch eine Ausbildung in ihrem Traumberuf zu beginnen, obwohl sie bereits eine Absage von einem Betrieb erhalten haben.

Darum wird jetzt ein Ausbildungsregister geschaffen, in dem sich die Betriebe, die ausbilden und Auszubildende suchen, mit den im Unternehmen angebotenen Ausbildungsberufen eintragen können. „Hintergrund ist, dass zum Beispiel bei der Firma Hoyer deutlich mehr Anfragen von Bewerbern für eine Ausbildung vorliegen, als entsprechende Plätze zur Verfügung stehen. Andere Betriebe wiederum suchen Auszubildende, finden jedoch keine Bewerber“, informiert Ulf Timmann, Vorsitzender des Gewerbevereins.

Damit den Bewerbern, die eine Absage bekommen hätten, ermöglicht wird, trotzdem einen Ausbildungsplatz in Visselhövede und seinen Ortschaften zu bekommen, würde ein Register helfen, in dem alternative Betriebe mit gleichen oder artverwandten Ausbildungsberufen der Absage beigelegt werden können.

Der Gewerbeverein braucht zum Aufbau eines derartigen Registers aber natürlich die Hilfe der verschiedenen Firmen, indem die ihre Berufe mitteilen, in denen der jeweilige Betrieb ausbildet. Des Weiteren planen der Gewerbeverein, der Präventionsrat und die Oberschule Visselhövede eine Ausbildungsmesse am Donnerstag, 14. Februar 2019, in der Aula der Oberschule. Dort können Firmen einen Einblick in ihre Tätigkeiten geben. Einen Tag später ist ein Besichtigungsvormittag in den Betrieben für interessierte potenzielle Auszubildende aus der Oberschule geplant.

Die Firmen können sich dabei für beide Tage oder auch nur für einen Tag zur Ausstellung in der Oberschule oder für die Schnupperführung durch den Betrieb anmelden. „Um alles verbindlich planen zu können, benötigen wir die Anmeldung der Unternehmen aber bis zum 30. November“, so Timmann. - jw