Ungarisches Zirkus-Ensemble im Hütthofer Theater Metronom

Von: Ulla Heyne

Performance mit Zwangsjacke – die „Firebirds“ schrecken auch vor makabren Choreografien nicht zurück. © -

In den Genuss einer Zirkusshow der ganz anderen Art kam am Wochenende das Publikum in Hütthof beim Gastspiel der „Firebirds“ aus Ungarn im Metronom.

Hütthof – Ring-Artistik mit Zwangsjacke, Pas de Deux mit Gorillakopf, ein ins Netz gegangener Engel und Jonglage mit tödlichem Ausgang – in den Genuss einer Zirkusshow der ganz anderen Art kam am Wochenende das Publikum in Hütthof beim Gastspiel der „Firebirds“ im Metronom. Genresprengend, zwischen Cirque Nouveau, Straßentheater und klassischer Artistik und mit eigener Ästhetik zwischen Alice im Wunderland und Tim Burton und – das hatten so die wenigsten Gäste im zweimal nahezu ausverkauften Haus erwartet.

„Wahnsinn, was die können – so etwas habe ich noch nie gesehen“, zeigte sich Antje Jäger bei stehenden Ovationen beeindruckt. Wie die meisten Besucher hatte sie vorher nicht gewusst, was auf sie zukommt. „Wie immer konnte man sich aber drauf verlassen, dass das, was Karin Schroeder hierher holt, auch richtig gut ist“, so Inge Brase. „Sie hat einen guten Riecher.“ Ihr gefiel vor allem die Einbindung der einzelnen Nummern in eine Rahmenhandlung: „Man war ganz umhüllt von der Geschichte - das habe ich so zuletzt Ende der 90er im Moskauer Staatszirkus gesehen.“ Gatte Ralf Struck zeigte sich von der ausgefeilten Choreografie angetan: „Einfach bezaubernd.“ Kultur-Mitstreiter Andreas Netter staunte: „Hier ist alles zum Greifen nah.“ Ein wenig aufgeregt war Ingo Schories gewesen, als er als quasi „Freiwilliger“ für einen Akt mit der Giraffe auf die Bühne geholt wurde, wie das Einrad mit langem Hals in Fachkreisen heißt. „So ein Feuerwerk – ein bisschen wie der Cirque du Soleil“, befand der Soltauer.

Opulente Bilder mit Feuer zaubern die Artisten mit ihrer Devilstick-Darbietung. © Heyne

Von den Elementen aus dem Straßenzirkus mit viel Interaktion lebt die Show der sechs Ungarn ebenso wie von der Mischung aus rasanter Artistik mit Keulen, Devilsticks und Feuer, technisch auf hohem Niveau und mit viel Präzision dargeboten, reichlich schrägem Humor und poetischen Momenten. Wenn der gefallene Engel sich aus dem nostalgisch-düsteren Sepia-Nebel herausschält, am Luftreifen zu Boden gleitet oder sich zwei Körper in die Luft schrauben, schafft das berührende Momente. „Da stimmt sogar die Farbgebung bis aufs I-Tüpfelchen“, hatte Brase festgestellt. Dabei schlägt das Staunen immer wieder in Lachen um – die Ungarn sind Meister des Timings beim Spiel mit den Emotionen.

Theater für Kinder in Hütthof In den kommenden Tagen sind vor allem Kinder aufgerufen, dem Theater Metronom mal einen Besuch abzustatten. So steht am Freitag, 9. Dezember, ab 11 Uhr das Stücke „Nebensache“ für Kinder ab sechs Jahre vom Theater Agora aus Belgien auf dem Plan. Der Klassiker „Dritter Engel ...“ hat am Sonntag, 11. Dezember, ab 19.30 Uhr noch ein paar Plätze frei. Um die Bremer Stadtmusikanten dreht es sich am Dienstag, 13. Dezember, ab 10.30 Uhr mit dem Figurentheater Neumond. Für „Niemand heißt Elise“ für Kinder ab acht Jahre gibt es noch Karten zu den Vorstellungen am Freitag,16. Dezember, ab 10 und ab 19 Uhr. Tickets unter 04262 / 1399.

Für die „Firebirds“, einem in ihrem Land wohl einmaligen Zusammenschluss von Künstlern und Artisten, ist „Freak Fusion Confusion“ eine von vier parallel gespielten Shows. In ihnen bündeln sich ihre Erfahrungen aus unterschiedlichen Genres.

Von der herzlichen Aufnahme im Theater Metronom sind sie begeistert – auch wenn die Decke gern „ein, zwei Meter höher“ sein könnte, wie Artistin Sophie Zoletnik schmunzelnd verrät. Im Unterschied zu anderen Programmen, die sie in ganz Europa an unterschiedlichen Orten spielen, auf Festivals ebenso wie auf der Straße, „funktioniert dieses so gut wie überall“, berichtet ihr Kollege Balint Turai – bei traumgleichen Höhenflügen wird es hier allerdings nicht nur in der Höhe, sondern auch seitlich manchmal recht eng.

Zufrieden ist auch Metronom-Betreiberin Karin Schroeder, auch wenn das Gastspiel trotz Förderungen bestenfalls eine schwarze Null abwirft. Sie kündigte bereits vor der Show an, dass es möglicherweise ein Wiedersehen gibt.