Windböe drückt Tanklaster gegen Baum - Gas muss vorsichtig umgepumpt werden

Unfall in Vissel

Visselhövede - Das Orkantief „Sabine“ hat auch die Feuerwehren in Visselhövede am Sonntag und Montag mächtig in Atem gehalten. Zum spektakulärsten Einsatz kam es am Montagmorgen, als eine Windböe einen Tanklastzug, der mit Flüssiggas beladen war, auf der Landesstraße 171 in Hiddingen voll erwischt hat, sodass der 62-jährige Fahrer in den Seitenraum geraten war und dort gegen einen Baum prallte.