Betrunkene Frau landet mit Auto neben zeltenden Kindern

Bleckwedel - Von Jens Wieters. Eine volltrunkene Autofahrerin hat am Dienstagabend bei Bleckwedel einen spektakulären Verkehrsunfall verursacht, bei dem es nur mit viel Glück bei einem Sachschaden geblieben ist. Denn der Opel Corsa hat sich durch die Luft katapultiert und war auf dem Dach in einem Garten gelandet – nur wenige Zentimeter neben einem Zelt, in dem zu dem Zeitpunkt zwei kleine Mädchen gespielt haben.

Es ist zehn vor neun am Abend, als Sarah Meyer an der Schaukel ihres großen Gartens steht. Ein paar Meter weiter zelten ihre Tochter Emely (elf Jahre) und deren Freundin Leonie (acht Jahre). Die beiden Mädchen hören Musik in dem Zwei-Kabinen-Zelt. „Plötzlich habe ich laute Bremsgeräusche bemerkt. Dann hat es auch schon gekracht, und beim Umdrehen habe ich das Auto durch die Luft fliegen sehen. Zum Glück ist es direkt neben dem Zelt auf dem Dach liegen geblieben“, sagt Meyer am Tag danach. Ihr steht der Schrecken immer noch ins Gesicht geschrieben.

„Ich habe sofort nach den Kindern geschrien, dass sie aus dem Zelt kommen sollen. Währenddessen hat mein Mann die Autofahrerin aus dem verunglückten Opel befreit“, erzählt Meyer. Die sei äußerlich unverletzt geblieben und habe nur nach ihrem Handy und ihrem Hund gesucht. Denn ein Labradormischlingswelpe habe in dem Corsa gesessen, und der sei nach dem Unfall völlig aufgeregt und offensichtlich auch an einem Bein verletzt durch den Garten gehumpelt.

+ Fahrzeugteile hinter dem Zaun. © Meyer

Währenddessen ruft Sarah Meyer sofort die Polizei, „obwohl die Fahrerin, die aus Jeddingen kommt, genau das nicht wollte“. Und das wohl aus gutem Grund, denn wie sich später herausstellt, hatte die Unfallfahrerin „2,4 Promille Alkohol im Blut“, wie die Rotenburger Polizei berichtet.

Familie Meyer alarmiert auch den Rettungsdienst, weil die achtjährige Freundin ihrer Tochter über Atemnot klagt. „Das war wohl der Schock“, vermutet Sarah Meyer. Nach wenigen Minuten sind die Sanitäter aus Visselhövede an dem Haus an der Bleckwedeler Straße direkt an der Kreisgrenze. Die kleine Leonie wird entsprechend betreut, und auch ihre Mutter ist schnell zur Stelle.

Ein paar Minuten später trifft die Polizei aus dem rund 30 Kilometer entfernten Rotenburg ein. Im Gespräch mit der 49-jährigen Unfallverursacherin stellen die Polizisten noch im Rettungswagen deutlichen Alkoholgeruch in ihrem Atem fest. „Ein Test bestätigte diesen Verdacht: 2,4 Promille. Der Frau wurde im Krankenhaus eine Blutprobe und auch der Führerschein abgenommen“, heißt es im Polizeibericht.

+ Der Wagen war vor dem Überschlag durch den Garten gefräst. © Meyer

Nach Angaben der Beamten war die 49-Jährige mit ihrem Auto zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dann hat sie die Kontrolle über ihren Wagen verloren, ist auf die linke Fahrbahnseite geschleudert und hat den Holzzaun des Einfamilienhauses durchschlagen. Danach haben Baumstümpfe, Büsche und Sträucher wohl wie eine Art Rampe gewirkt, sodass der Corsa in die Luft katapultiert wurde. „Dabei hat er sich gedreht und ist auf das Dach gekracht“, beschreibt Sarah Meyer die unglaubliche Szene.

Während die Kinder den Schock offenbar gut verkraftet haben und am Tag danach schon wieder lächeln können, geht es dem jungen Labrador, der nach dem Unfall einfach bei Familie Meyer geblieben ist, nicht ganz so gut. „Der hat ein gebrochenes Bein. Wir haben noch am Abend eine Tierärztin geholt, die sein linkes Vorderbein geschient und verbunden hat. Mal gucken, ob ihn die Besitzerin wieder abholt“, ist sich Sarah Meyer nicht ganz sicher. „Schließlich hat die sich nicht mal für den Unfall entschuldigt.“

Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto, Zaun und Garten auf mehrere tausend Euro.