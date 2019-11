Schwerer Crash auf B440: 18-Jähriger wird aus Auto geschleudert

Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 440 zwischen Rotenburg und Wittorf ist ein 18-Jähriger aus dem Auto geschleudert worden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Update, 10 Uhr: Nach dem schweren Crash auf der B440 zwischen Rotenburg und Visselhövede sind die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten beendet worden. Die Unfallstelle nahe Wittorf ist wieder für den Verkehr freigegeben worden, teilt die Polizei mit.

B440: 18-Jähriger bei Crash nahe Rotenburg schwer verletzt

Wittorf - Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 4 Uhr morgens auf der B440 zwischen Rotenburg und Wittorf. Der junge BMW-Fahrer war auf der Bundesstraße in Richtung Visselhövede viel zu schnell unterwegs, als das Auto nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum am Straßenrand kollidierte.

Bei dem Aufprall gegen den Baum an der B440 zwischen Rotenburg und Wittorf ist der 18-jährige Fahrer aus seinem BMW geschleudert worden. Autofahrer, die den Unfall der Rettungsleitstelle meldeten, fanden den jungen Mann aus dem Heidekreis im Straßengraben neben der Bundesstraße, meldet die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den 18-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Rotenburger Diakonieklinikum.

B440 Rotenburg-Wittorf: Vollsperrung nach dem Unfall

Am Unfall-BMW entstand Totalschaden. Seit dem Unfall ist die Bundesstraße 440 zwischen Rotenburg und Wittorf/Visselhövede an der Unfallstelle gesperrt. Die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten laufen.

