Unfall in Nindorf: 44-Jährige schwer verletzt

Nindorf - Bei einem Unfall in Nindorf ist am Dienstagabend eine 44-jährige Frau schwer verletzt worden.

Ein 47-jähriger Autofahrer übersah gegen 19 Uhr im Kreuzungsbereich der B440 und der Straße Zur Einigkeit/Ziegeleiweg den Skoda der 44-Jährigen, teilt die Polizei mit.

Es kam zum Zusammenprall, bei dem sich die Frau schwere Verletzungen am Oberkörper und an der Hand zuzog. Sie wurde in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Der Schaden beläuft sich auf und 10.000 Euro.

