Der Umzug ist perfekt: Wittorfer Schüler in Jeddingen

Während einer kleinen Feierstunde wurden die Wittorfer Kinder in ihre neue Umgebung in Jeddingen eingeführt.

Wittorf - „Ich wünsche, dass ihr ein richtig gutes Team werdet, in der Schule und in den jeweiligen Klassen. Ihr habt nun 29 Schulkameraden mehr, mehr Freunde und könnt mehr neue Ideen entwickeln.“ Die Worte von Visselhövedes Bürgermeister Ralf Goebel kamen bei den nun 86 Jeddinger Schülern am Mittwochmorgen genauso gut an, wie die Geschenke, die er im Gepäck hatte.

Sechs neue Fußbälle – einen für jede Klasse und einen für das Lehrerteam – sowie einen Bauwagen für den Schulhof, das waren die Mitbringsel des Bürgermeisters bei der kleinen Willkommensfeier für die nun ehemaligen Wittorfer Schüler. Denn die werden seit Mittwoch im Nachbardorf Jeddingen unterrichtet.

Der Visselhöveder Stadtrat hatte seinerzeit gegen den erbitterten Widerstand des Wittorfer Ortsrats und der Elternschaft entschieden, dass die kleine Dorfschule nach rund 150 Jahren geschlossen wird. Der Grund war ganz einfach: Zu wenig Kinder, die in Wittorf beschult werden.

Damit hat Jeddingen nun eine erste Klasse, eine aus Wittorfer und Jeddinger Kindern gemischte zweite Klasse, eine dritte und vierte Klassenstufe sowie eine gemischte Klasse mit Dritt- und Viertklässlern aus Wittorf, die weiterhin von Klassenlehrerin Anne Voß unterrichtet werden.

„Ich freue mich, dass alle da sind und ich nun alle Schüler hier habe. Denn eine Außenstelle zu leiten, ist nicht ganz so einfach“, betonte Rektorin Sabine Darboven, die bisher einige Male in der Woche nach Wittorf fahren musste, um beiden Schulen gerecht zu werden. Darboven, das Kollegium und auch die Jeddinger Schüler hießen die Neuankömmlinge willkommen und die stimmten sogar gleich ins Schullied ihrer neuen Schule mit ein. Den Abschluss der Zeremonie bildete das gemeinsame Frühstück in den Klassen, mit einem Mitbringbüfett für alle.

Was mit dem alten Schulgebäude in Zukunft geschehen soll, steht noch nicht fest, wie aus dem Rathaus in den vergangenen Wochen zu hören war.

aki