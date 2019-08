Umsonst und draußen

Letzter Vissel-Freitag des Jahres mit allerlei Aktionen

+ Sammeln beim Vissel-Freitag für die Kirchturmsanierung: Mario Rickers (l) und Peter Markgraf. Fotos: Wieters

Visselhövede - Von Jens Wieters. Die Reihe der Vissel-Freitage wird offenbar auch an anderer Stelle wohlwollend zur Kenntnis genommen. Denn wieder passt das Wetter für die letzte Veranstaltung dieses Jahres, die am Freitag um 18 Uhr auf dem Visselhöveder Marktplatz beginnt. „26 Grad und den ganzen Abend über strahlender Sonnenschein. Besser geht es nicht, und das bei bisher allen Veranstaltungen“, jubeln die Organisatoren der Musik-Party, die in diesem Jahr erstmals in Kooperation zwischen der Visselhöveder Stadtverwaltung und der Rotenburger Kreiszeitung/Visselhöveder Nachrichten veranstaltet wird.