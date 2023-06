Visselhöveder Ausschuss stimmt für Combi-Pläne

Von: Jens Wieters

Der Combi möchte gerne um 230 Quadratmeter erweitern, und zwar nach links in Richtung Arztpraxis. © Wieters

230 statt 550 Quadratmeter, Anbau zur Seite und nicht nach hinten: Abgespeckte Erweiterung des Visselhöveder Combi-Markts findet Gefallen.

Visselhövede – 230 statt 550 Quadratmeter und ein Anbau zur Seite in Richtung Arztpraxis statt nach hinten in Richtung Aldi: Die Bünting-Gruppe aus Ostfriesland, die den Combi-Markt in Visselhövede betreibt, hat ihre Erweiterungspläne geändert. Damit hat der Lebensmittelhändler auch den Gefallen der Mitglieder des Bauausschusses und den des Kernortausschusses gefunden.

Beide Gremien haben am Donnerstagabend grünes Licht gegeben, das nötig ist, um die entsprechenden Änderungen des Bebauungsplans weiter voranzutreiben. Das Thema Ansiedlung eines Edeka-Markts nur ein paar Meter weiter stand nicht auf der Tagesordnung.

Im Vorfeld hatte es rund um die Combi-Erweiterung einige Unruhe gegeben, denn Verwaltung und Politik hatten kritisiert, dass bei der Umsetzung der Pläne der Wegfall von Parkplätzen nicht korrekt dargestellt worden sei. „Denn es wären nicht nur vier gewesen, wie behauptet wurde, sondern 29“, so Bürgermeister André Lüdemann.

„Leider wurde bei der ersten Vorstellung aufgrund von Kommunikationsproblemen mit veralteten Plänen gearbeitet“, so der Visselhöveder Stadtplaner Ekkehard Tamm, der von den Eigentümern des Gebäudes, die Familie Neff aus Rottgau, den Auftrag erhalten habe, die Umbaupläne zu entwickeln. „Mit den alten Plänen wären tatsächlich viel zu viele Stellplätze überbaut worden. Das hätte nicht gepasst.“

Lkw haben auf der Wiesenstraße nichts zu suchen Während der Diskussion über die Combi-Erweiterungspläne bei der Ausschusssitzung wurde vonseiten der Politik darauf hingewiesen, dass eine Warenanlieferung per Lkw über die Wiesenstraße nicht erlaubt ist. Zwar würden die Fahrer regelmäßig die Abkürzung zum Markt nutzen, aber eigentlich müssten sie über die Süderstraße zum Combi fahren. Das sei alles vertraglich geregelt worden. Diese Bestimmung würde dann auch für einen möglichen Edeka-Markt gelten. Eine entsprechende Beschilderung soll nun folgen.

Jetzt sei geplant, dass der Combi „sieben Meter zur Seite“ bauen werde. „Wir werden vorher im Detail mit der Deutschen Marktgilde als Betreiber des Wochenmarkts auf dem Areal besprechen, wie wir auskömmlich nebeneinander arbeiten können“, so Tamm. Der rechnet nicht damit, dass der Anbau ebenso aufwendig wie das vor 20 Jahren errichtete Combi-Hauptgebäude per Pfahlgründung stabilisiert werden muss: „Das werden wir mit dem Statiker ausloten.“

Ein wenig Bauchschmerzen bereite noch die Fläche, auf der die Einkaufswagen platziert werden, denn die aktuelle werde dann als Verkaufsraum genutzt. „Aber wir haben rechnerisch einen Parkplatz übrig, sodass wir auch dafür eine Lösung finden“, ist Tamm sicher.

Joachim Lind aus der Expansionsabteilung der Bünting-Gruppe will trotz der abgespeckten Version der Erweiterung an dem angedachten Konzept festhalten, „in den Bereichen Käsetheke, Obst und Gemüse sowie Mehrweg-Getränke unser Angebot zu optimieren und auch mehr regionale Anbieter zu platzieren. Nur alles ein wenig kleiner.“

Bürgermeister Lüdemann ist froh, dass „Bünting kompromissbereit“ sei. „Ich finde, dass die kleinere Lösung sehr gelungen ist.“ Robert Rabe (SPD) betonte, dass die Entscheidung der Ausschüsse der Start „eines langwierigen Verfahrens“ sei. „Wir Politiker geben Combi so die Chance, den Bestand zu modernisieren. Aber mit Blick auf eine positive Entwicklung unserer Stadt gehört auch, dass wir der Edeka-Gruppe die gleiche Möglichkeit geben. Zumal die Pläne des Investors auch den Vorteil haben, dass der Missstand an der Feldstraße beendet wird.“

Bekanntlich hatte die Stadt zur Bedingung gemacht, dass Investor Friedhelm Klindworth, der Edeka an der Worthstraße ansiedeln möchte, den leer stehenden NP-Markt, der aktuell noch der Edeka-Immobiliengruppe gehört, abreißt und dort Wohnungen baut. Dem hatte Klindworth zugestimmt.