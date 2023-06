Umbau der Feuerwehrhäuser Wittorf und Kettenburg steht an

Von: Jens Wieters

Immer mehr Feuerwehrleute, aber viel zu kleine Gerätehäuser: Die Stadt Visselhövede muss die Domizile der Brandschützer in Kettenburg und Wittorf neu- und anbauen.

Visselhövede – Viel zu eng, zu dunkel und im Ernstfall vielleicht auch sogar gefährlich: Die beiden Feuerwehrhäuser in Kettenburg und Wittorf müssen dringend neu- oder umgebaut werden, damit zum einen die Vorgaben der Feuerwehrunfallkasse umgesetzt werden, aber zum anderen auch die Feuerwehrleute selber nicht die Lust an ihrem ehrenamtlichen Job verlieren.

Nur was ist überhaupt baulich auf den Grundstücken möglich? Und was kann sich die Stadt tatsächlich leisten? Darüber hat der Feuerwehrausschuss während der vergangenen Sitzung zwar keinen Beschluss gefasst, sich aber über die Möglichkeiten an beiden Standorten informiert.

„Die bauliche Substanz des 1986 errichteten Hauses ist nicht mehr gut, es ist insgesamt viel zu klein, um modernen Anforderungen gerecht zu werden“, so der städtische Ingenieur Daniel Böhmer zur Kettenburger Wache. Er hatte sich intensiv mit den beiden Gebäuden beschäftigt. So sei zum Beispiel die Stärke einer Wand im Kettenburger Gerätehaus um die Hälfte reduziert worden, damit das Fahrzeug der Wehr, zu der auf dem Papier 47 Aktive zählten, überhaupt ins Haus passe.

Dass das Haus auf einem Grundstück stehe, das dem Schützenverein gehöre, sei kein Problem. „Alle Beteiligte stimmen zu, das bestehende Schützenhaus auf dem Grundstück durch einen Anbau zu verlängern, um so den Feuerwehrleuten eine neue Bleibe zu bieten“, so Böhmer.

Dabei sollte das Schützenhaus allerdings nicht angefasst werden, forderte Dagmar Kühnast (SPD), die daran erinnerte, dass das Vereinshaus gerade erst mit viel Fördergeld saniert worden sei. „Wird es auch nicht“, garantiert Kettenburgs Ortsvorsteher Tobias Mundt. „Von außen betrachtet, sieht es dann zwar aus wie ein Gebäude, aber es sind baulich zwei eigenständige.“

Heiner Gerken (Grüne) verlangte, mit „realistischen Zahlen zu rechnen, was die Zahl der Mitglieder“, angehe. „47 scheint mir doch etwas hoch gegriffen zu sein.“

Stadtbrandmeister Kai-Olaf Häring berichtet von aktuell 13 Neu-Eintritten in die Wehr, sodass die Zahl sehr wohl als Grundlage genommen werden könne. „Es wäre das falsche Signal, für 30 Leute neu zu bauen, wenn wir 47 haben.“ Tobias Mundt ließ sich während der Sitzung noch entlocken, dass es eine Idee aus dem Dorf gebe, wie das Gebäudeensemble umgestaltet werden könne. „Aber das ist noch nichts für die Öffentlichkeit.“

Auch einige Kilometer weiter in Richtung Nordwesten müssen die Feuerwehrleute mit wenig Platz klar kommen, den neben dem eigenen Fahrzeug hat der Landkreis Rotenburg auch noch einen Mannschaftstransportwagen im Wittorfer Gerätehaus untergebracht. Umkleidemöglichkeiten für die 45 aktiven Brandschützer, männlich und weiblich, gibt es nur in der Fahrzeughalle. Wenn jemand in ein Auto einsteigt, staut es sich vor der geöffneten Tür – ein Vorbeigehen ist nicht möglich.

„Darum brauchen wir dringend eine neue Fahrzeughalle, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen“, so Stadtbrandmeister Häring. In Wittorf steht das Feuerwehrhaus auf städtischem Grundstück, sodass ein Anbau problemlos möglich ist. Allerdings ist der auch eine finanzielle Frage. „Denn eigentlich brauchen wir Platz für drei Fahrzeuge, weil auch ein Tanklöschfahrzeug, das aktuell noch in Visselhövede stationiert ist, dort unterkommen sollte.“ Diese Autos mit 2 400 Liter Wasser an Bord sollen laut Feuerwehrbedarfsplan gleichmäßig auf das Stadtgebiet verteilt werden, um zum Beispiel bei Flächenbränden schnell am Einsatzort zu sein. „Allerdings“, so schränkte Häring ein, „ist es auch möglich, den Mannschaftswagen des Landkreises in einer Fertiggarage unterzubringen.“

Wittorfs Ortsbürgermeister Heiner Gerken forderte, „zu berücksichtigen, dass alle baulichen Ideen auf dem vorhandenen Grundstück realisiert werden müssen, um nicht noch mehr Geld für einen Ankauf oder eine Pacht auszugeben.“

Kosten wurden während der Ausschusssitzung für beide Vorhaben noch nicht genannt, aber klar ist den Politikern, dass sie für den Feuerschutz mit dem immer noch nicht fertigen Haus in Jeddingen, einem weiteren Neubau in Hiddingen und auch für Kettenburg und Wittorf tief in die Tasche greifen müssen.