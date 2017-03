Übung unter realistischen Bedingungen

Visselhövede - Der Gesamtwehrdienst der Visselhöveder Feuerwehr absolvierte zusammen mit Schwitscher Brandschützern eine abwechslungsreiche Übung in einem leer stehenden Wohnhaus. Das Übungsszenario war so ausgelegt, dass sich noch zwei Menschen in einem brennenden Gebäude befinden.

Vor Ort stellten die Brandschützer fest, dass sich starker Rauch aus dem Erdgeschoss des Hauses mit Anbautrakt samt Heuboden entwickelt hatte.

So gingen nach kurzer Zeit drei von vier ausgerüstete Atemschutz-Trupps in das komplett durch Nebelmaschinen verrauchte Gebäude über den Haupteingang vor. Dabei wurde seitens des Ausarbeiters der Übung, dem stellvertretenden Ortsbrandmeister Thomas Renken, ganze Arbeit geleistet und alles gut vorbereitet. Das Gebäude war so dicht mit Nebel gefüllt, dass die Atemschutzgeräteträger sich wirklich nur auf ihren Tastsinn und gelernte Suchtechniken verlassen konnten.

„Wie herausfordernd so etwas sein kann, stellt der Atemschutzgeräteträger fest, wenn er einen Haufen aufgerollter Teppiche nicht von einer Übungspuppe unterscheiden kann. So galt auch hier, sich trotz der begrenzten Atemluft die Zeit zu nehmen und das unbekannte Objekt genauer zu untersuchen, um auch sicher zu sein, dass es kein Mensch ist, den man im brennenden Gebäude zurücklässt“, heißt es in dem Feuerwehrbericht.

Nach kurzer Zeit wurde von einem Atemschutztrupp die erste Person im Keller des Hauses gefunden und mit einem Tragetuch ins Freie gerettet. Die Suche nach der zweiten Person wurde mehr und mehr ein Wettlauf gegen die Zeit. Kurz vor Übungsende wurde sie im Anbautrakt auf dem Heuboden gefunden und konnte der Übungslage entsprechend durch die fortgeschrittene Zeit nur noch geborgen werden.

Insgesamt bot die Übung dank des für die Feuerwehr von der Familie von Wieding zur Verfügung gestellten leer stehenden Wohnhauses eine gute Möglichkeit sich realitätsnäher für den Ernstfall vorzubereiten. Insgesamt waren 35 Feuerwehrkräfte ander aufschlussreichen Übung beteiligt. - jw