Überangebot in der Visseler Kleiderkammer

Sabine Coors (l.) und Anna Schierz haben derzeit ein Überangebot in der Kleiderkammer. Während der Corona-Zeit sind weniger Menschen gekommen.

Visselhövede – Das Thema Nachhaltigkeit bekommt immer mehr Bedeutung, und bei der Kleiderkammer des DRK-Ortsvereins Visselhövede wird das schon seit eh und je umgesetzt. Gut erhaltene Kleidung, Schuhe und Accessoires finden dort einen neuen Besitzer. „Vor Corona hatten wir bis zu zwölf Interessenten, die vorbeischauten. Nun sind es gerade mal drei oder vier. Deshalb haben wir zurzeit ein Überangebot“, erklärt Sabine Coors von der Kleiderkammer.

Viele würden sich derzeit nicht hereintrauen. Doch Coors und ihre beiden Mitstreiterinnen Anna Schierz und Maria Sieling halten die Räumlichkeiten sauber und die Kunden müssten eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. „Wenn es mehr als vier Leute im Raum sind, müssen die anderen im Flur warten“, fügt Chefin Sieling hinzu. Jeden Sonnabend ist von 9 bis 11 Uhr Anlieferung. Dann nehmen die drei Frauen die Kleidung entgegen. Auch in den DRK-Altkleidercontainer, der rechts vom Haus steht, kann Wäsche entsorgt werden. Anschließend wird die Kleidung durchgeschaut und sortiert. „Kaputte, stark verschmutzte oder sehr alte Kleidung wird sofort aussortiert“, berichtet Schierz. Sortiert wird anschließend nach Damen-, Herren und Kinderkleidung. „Nach Größe können wir leider nicht trennen, denn der Platz ist hier beengt“, so Sieling, die schon nahezu 15 Jahre für das Rote Kreuz ehrenamtlich tätig ist. Sie weiß, dass viele Visselhöveder die Corona-Zeit nutzen, um ihre Schränke aufzuräumen.

Dafür erhält das DRK oft im Sommer Winterkleidung und im Winter Sommerkleidung. Aber auch nach einem Sterbefall erhält das DRK-Team viele Textilien. Ein besonderer Bedarf herrsche an Kindersachen und Spielzeug. „Dinge, die leider Mangelware sind.“ Gerne werden auch Handtücher, Bettwäsche, Decken, Handtaschen, Kissen und Schuhe angenommen – es wird alles benötigt.

An jedem zweiten Mittwoch im Monat von 13 bis 14 Uhr wird die Kleidung für einen Obolus von zwei Euro angeboten. „Hier ist jeder willkommen, niemand muss sich schämen und kann sich unverbindlich umschauen“, lädt Sieling ein. Schließlich gehe es auch um Nachhaltigkeit. „Es gab lediglich einen Fall, wo ich einer Frau Hausverbot erteilen musste. Es kam nämlich heraus, dass sie die von uns ausgeteilte Kleidung auf dem Flohmarkt verkauft hatte“, erinnert sich Sieling.

Kleidung, die nicht mehr zu gebrauchen ist, sortiert das Team aus und wird von einem speziellen Unternehmen abgeholt, das daraus Putzlappen fertigt. Die nächste Ausgabe ist am 12. August an der Schäferstraße 8 in Visselhövede. aki