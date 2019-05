Turbo-Internet für die „Pampa“

Ausschuss will eine halbe Million investieren / Landkreis, Bund und Land helfen

+ © Wieters Auch in Griemen und Fahlbeck, Delventhal, Moordorf und Königshof wollen die Menschen schnelles Internet. © Wieters

Visselhövede - Wer in Griemen oder Fahlbeck, Delventhal oder am Königshof wohnt, also mitten in der oft zitierten „Pampa“, der hat zwar viel Grün drumrum und absolute Ruhe, aber eine Internetgeschwindigkeit, die nicht nur von gestern, sondern „mindestens von vorgestern“ ist, wie die Einwohner dieser Visselhöveder Ortsteile immer wieder betonen. Das soll sich zwar nicht sofort, aber zumindest in absehbarer Zeit ändern. Denn der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung hat während seiner vergangenen Sitzung einstimmig dem Stadtrat empfohlen, eine gute halbe Million Euro in die Hand zu nehmen, um mithilfe des Landkreises sowie mit Geld von Bund und Land die weißen Flecken auf der Landkarte der Orte mit ausreichender Internetgeschwindigkeit verschwinden zu lassen.