„Tunnel muss bleiben“

Der Bahnsteig Visselhövede hinter dem alten Bahnhof wird umgebaut. Barrierefrei soll er werden und vor allem optisch viel schicker. Das klingt erst mal gut, hat aber einen gewaltigen Haken.

Visselhövede - Denn nach den Plänen der Bahn soll der kleine Tunnel, der die beiden Bahnsteige unterhalb der Gleise verbindet, zugeschüttet werden. Das würde bedeuten, dass Bahnreisende einen weiten Weg in Kauf nehmen müssen, wenn sie zu Fuß unterwegs sind und nicht wissen, dass sie das Gleis in Richtung Uelzen nicht mehr über den Bahnhof erreichen können, sondern erst einmal den Übergang Rosenstraße nutzen und dann einige hundert Meter in Richtung Wehnser Weg gehen müssen, um zum Zug zu kommen.

Diese Planungen werden auch im politischen Raum Visselhövedes heiß diskutiert und stoßen überwiegend auf Ablehnung. Jetzt prescht Eckhard Langanke, Vorsitzender der WiV-Fraktion im Stadtrat, vor und hat einen Forderungskatalog aufgestellt.

„Wir sind der Ansicht, dass der Tunnel als Übergang von Bahnsteig 1 zu Bahnsteig 2 unbedingt erhalten bleiben muss“, so Langanke. Damit er behindertengerecht ist, müsse die Unterführung mit geeigneten Maßnahmen ertüchtigt werden. „Damit entfällt der komplizierte Weg über die Rosenstraße“, so der WiV-Chef.

Der begrüßt es zwar, dass der Ein- und Ausstieg in und aus den Zügen barrierefrei gestaltet werden soll, und dass die Stadt einen Park & Ride-Platz bauen will, aber ein Zuschütten des Tunnels will er „unter allen Umständen verhindern“. Denn neben der Umständlichkeit kämen auf die Stadt auch weitere Kosten zu: „Denn es muss am Wehnser Weg ein neuer Fußweg gebaut werden und der dort vorhandene Baumbestand würde entfernt.

Die WiV habe während der vergangenen öffentlichen Fraktionssitzung das Thema intensiv diskutiert. Und dabei sei auch ein weiterer Aspekt in den Fokus gelangt. „Der Bahnsteig des Gleises nach Bremen sollte weiter in Richtung Westen verlegt werden. Denn dadurch wird der Abstand zum Bahnübergang Rosenstraße größer. So ist dort eine Schrankenöffnung möglich, wenn der Zug am Bahnsteig hält“, so Langanke.

Bisher sei es nämlich so, dass die Schranken geschlossen blieben, wenn der Zug den Haltepunkt Visselhövede erreicht habe. „Das wiederum kann recht lange dauern. Manchmal mehr als zehn Minuten“, hat Langanke schon mal die Stoppuhr bemüht. Diese Planung hätten auch einen weiteren großen Vorteil, denn zurzeit müssten Autos, die bei geschlossener Schranke nach links auf die Rosenstraße abbiegen wollen auf der Bahnhofstraße warten. „Das wiederum schafft manchmal gefährliche Situationen. Und die lassen sich durch diese Maßnahmen leicht entschärfen.“

Langanke weist auch darauf hin, dass die Planungsunterlagen von Ende Juni bis Ende Juli im Rathaus Visselhövede zur Einsicht und Stellungnahme ausgelegen hätten. Die WiV-Ratsfraktion habe ihre Bedenken dort als Eingabe vorgelegt.

„Weitere Bürger scheinen von diesem Recht aber wenig Gebrauch gemacht zu haben“, mutmaßt der Visselhöveder, dass vielleicht viele Leute gar nicht wissen, wie die Bahnpläne genau aussehen und was es für Zugfahrer bedeutet.