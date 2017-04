„Full Pull“ feiert Jubiläum

Zehnter Trecker-Treck mit Extra-Tag

+ Das Nindorfer Trecker-Treck-Team freut sich auf die Veranstaltung, die in diesem Jahr wegen des zehnjährigen Bestehens sogar zwei Tage lang gefeiert wird. - Foto: Kirchfeld

Visselhövede - Vor genau zehn Jahren ist eine Gruppe von zehn jungen Männern aus Nindorf auf die Idee gekommen, ein Trecker-Showziehen in der Region Visselhövede auf die Beine zu stellen. Die Veranstaltung schlug hohe Wellen und war von Beginn an ein großer Erfolg. Nun feiert das Trecker-Treck-Team Nindorf im Mai sein zehnjähriges Bestehen. „Diesmal findet die Veranstaltung sogar an zwei Tagen statt“, berichtet Trecker-Treck-Vorsitzender Michael Twiefel, dessen mittlerweile eingetragener Verein schon 38 Mitglieder zählt.