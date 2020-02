Grabenüberführungen an Wittorfs Roter Moorstraße sind marode

Trecker sollen sicher rüber kommen

Der Graben, der das Dorf entwässert, führt viel Sand mit. Der Unterhaltungsverband muss oft baggern.

Wittorf - Landwirte brauchen Überfahrten, um mit ihren schweren Geräten und Treckern an ihre Schläge zu kommen, die oft durch Entwässerungsgräben von den Wirtschaftswegen getrennt sind. So auch in Wittorf an der Roten Moorstraße. Dort müssen die Überfahrten dringend saniert werden. Das Problem ist nur, dass der tiefe Graben auf Straßenniveau eine lichte Breite von rund sechs Metern hat. Also mal eben „den Frontlader nehmen, Mutterboden abschieben ein paar Rohre reinlegen und alles wieder befestigen“, wie es Volker Carstens (CDU) an den schmalen Gräben in Rosebruch macht, funktioniert nicht. Carstens und seine Kollegen vom Landwirtschaftsausschuss machten sich am Dienstagnachmittag selbst ein Bild davon, dass es in Wittorf nicht so einfach ist.