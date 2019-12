Traumjob Bestatterin

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. Mitten in der Innenstadt, quasi mitten im Visselhöveder Leben, hatte sich das Beerdigungsinstitut von Sabine Bente vor einigen Jahren angesiedelt. „Zu Anfang hatten die Visselhöveder noch Hemmungen, hier hereinzukommen. Mittlerweile geht es hier manchmal zu wie im Taubenschlag“, berichtete die Bestatterin den rund 20 anwesenden Mitgliedern des Gewerbevereins, die sich zum dritten Mal zum sogenannten Schaufenster des Gewerbes zusammengefunden hatten.

Ziel dieser Treffen ist es, einen intensiven Blick hinter die Kulissen zu werfen, miteinander ins Gespräch zu kommen und gemeinsam Probleme in einigen Bereichen offenlegen, um Lösungen zu finden, aber auch das Netzwerk zu verbessern, um so den Standort Visselhövede zu stärken.

Sabine Bente erinnerte an den Start ihres Unternehmens, das sie vor rund sechs Jahren im ehemaligen Deutschen Haus an der Goethestraße aufgemacht hatte. Die Begleitung ihrer Kunden geht demnach über die normalen Öffnungszeiten hinaus, denn sie ist Tag und Nacht zu erreichen und fühlt sich als Bestatterin immer im Dienst.

„Die Menschen zollen dem letzten Möbelstück Respekt. Dennoch habe ich die Räume hell, freundlich und transparent gestaltet, sodass man einen Blick auf die Särge werfen kann“, informierte Bente. Das und Symbole wie die Lotusblume, das Zeichen der Wiedergeburt, und offene Plätze für Gespräche, würden dafür sorgen, dass die Atmosphäre nicht angstbehaftet sei, sondern ihre Natürlichkeit behalte. „Mein Beruf ist meine Leidenschaft. Ich fühle mich gut aufgehoben.“

Lobend hob die Bestatterin die gute Zusammenarbeit mit den Visselhöveder Unternehmern hervor, auf die sie sich immer verlassen könne, auch wenn es mal auf die letzte Minute ein Rosenstrauß sein müsse. Aus dem „Zentrum des Chaos“, wie sie die Räume an der Goethestraße bezeichnet, ging es mit einer Zweigstelle des Geschäfts ins „Zentrum der Ruhe“ an die Burgstraße. Dort wurden die Räumlichkeiten der ehemaligen Arztpraxis Dr. Baron angemietet. In entsprechend hergerichteten Räumen haben trauernden Familien die Möglichkeit, in aller Ruhe von ihrem Verstorbenen Abschied zu nehmen.

Das Team des Bestattungsinstituts Bente ist stetig gewachsen. So kann die Wahl-Visselhövederin mittlerweile auf neun Mitarbeiter und einen Auszubildenden zurückgreifen. „Nicht zuletzt auch auf meine liebe Mutti, meine Ladenhüter“, berichtete Bente schmunzelnd.

Aus Anlass ihrer erfolgreich bestandenen Meisterprüfung 2010, verfasste sie ein Gedicht, in dem sie Trauer, Leid aber auch die Dankbarkeit ihres Berufswesens vermittelte. „Würde und Pietät, haben oberste Priorität. Wir können uns keinen Fehler in unserer Branche leisten, da wir keine zweite Chance erhalten!“ Sabine Bente appellierte daran, die Friedhöfe den neuen Anforderungen wie zum Beispiel anderen Bestattungsformen per Urne anzupassen. „Die Angehörigen brauchen einen Platz zum Trauern.“