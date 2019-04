Ein Traum mit roten Blüten

Inge Baule ist auf ihre Kamelie mächtig stolz

+ Inge Baule mit ihrer prachtvollen Kamelie, die der ganze Stolz der Familie ist. Foto: Buschmann

Visselhövede - Von Ulf Buschmann. „Ist sie nicht ein Traum?“ Wenn Inge Baule auf ihre Kamelie schaut, schmilzt die rüstige 80-jährige Visselhövederin förmlich dahin. Seit gut 19 Jahren steht die Pflanze nun schon im Garten der Baules. Doch so schön wie in diesem Jahr blühe sie selten, findet sie. Inge Baules Mann Karl-Heinz stimmt ihr zu. Die Kamelie, lateinisch Camellia japonica, ist sowohl Pflanze als auch Gattung. Letztere, so die Fachliteratur, gehört zur Familie der Teestrauchgewächse oder auch Theaceae. Beheimatet ist die Kamelie in erster Linie in Ostasien. Hierzulande sind sie beliebte Zierpflanzen, die ihren modischen Höhepunkt im 19. Jahrhundert erlebt haben. Bei Familie Baule indes hat die Kamelie auch heute noch Hochkonjunktur.