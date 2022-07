Touristiker auf Stippvisite in Visselhövede

Von: Jens Wieters

Im Probenraum der Bands Muddy Proom und Shotgun tauschen sich die Heimatkenner aus. © Wieters

Touristiker aus dem Landkreis Rotenburg schauen sich die Visselhöveder Sehenswürdigkeiten an.

Visselhövede/Hiddingen – „Ich muss erst mal die Kamelmilch kaltstellen“, sagt Projektmanagerin Ingrid Krause vom Touristikverband Tou-row des Landkreises Rotenburg kurz vor ihrem Besuch im Visselhöveder Kulturzentrum „ArtOutlet“ auf dem Gewerbecampus Lehnsheide.

Klar, Kamelmilch hat man nicht alle Tage im Gepäck, aber Krause war mit einer Gruppe sogenannter Heimatkenner im Raum Visselhövede unterwegs, um touristische Ziele, die der Tourow anbietet, auch mal persönlich kennenzulernen – und dazu gehörte auch die Kamelfarm Marquard in Hiddingen, wo es seit einigen Monaten eben auch frische Kamelmilch gibt.

Die Gruppe kommunaler Mitarbeiter, Touristiker, Gästeführer aus den Gemeinden und dem Landkreis, aber auch mit Vertretern von Verkehrsvereinen erkundet den Landkreis Rotenburg, damit sie eine fundiertere Auskunft über touristische Ziele geben können.

„Denn wir müssen schon wissen, wovon wir sprechen, wenn wir die Orte, an denen man was erleben oder sich informieren kann, empfehlen“, sagt Tourow-Geschäftsführer Udo Fischer. Eigentlich reist die Gruppe regelmäßig durch den Landkreis und besucht die Orte, für die sich die Kunden per Netz, aber auch noch per Katalog interessieren. „Natürlich hat uns die Pandemie zuletzt auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir werden jetzt viel nachholen“, verspricht Fischer.

Wichtig sei aber auch ein Austausch und die Vernetzung der Fachleute untereinander, damit „die Tipps auch mal schnell und unkompliziert weitergereicht werden können“.

Touristiker werden von Willi Reichert (l.) begrüßt. © -

Von den Visselhöveder Attraktionen waren die Touristiker jedenfalls hellauf begeistert, den es ist „schon enorm, was in dem Ort mit wenig Mitteln auf die Beine gestellt wird“, so Fischer, der sich und seine Gruppe vom „Art-Outlet“-Macher Willi Reichert über das Erfolgsgeheimnis des Kulturhauses informieren ließ. „Denn solch eine bunte Vielfalt, wie wir sie hier in den ehemaligen Soldatenunterkünften erleben können, gibt es sonst nur in wesentlich größeren Städten.“

Reicherts Bemühungen um ein volles Haus, mittlerweile sind gut 50 Künstler verschiedener Genres dort aktiv, hat nun dazu geführt, dass das „ArtOutlet“, auch im Tourow-Magazin als lohnendes Ausflugsziel zu finden ist.

„Und das ist natürlich im Umkehrschluss auch ein Stück weit gut für unsere kleine Stadt, wenn sich Touristen das Kulturhaus angucken, die Kamelfarm besuchen oder auch auf dem Tourow-Nordpfad bei Riep-holm wandern“, so Raphaela Christof vom Visselhöveder Stadtmarketing. So rückten auch die anderen Ziele ein wenig mehr in den Fokus der Besucher.