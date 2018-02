Topf auf dem Herd sorgt für Alarm

Feuerwehreinsatz an der Pappelstraße

+ © Hermonies Zur Sicherheit hielten die Feuerwehrleute auch eine Leiter bereit, um den Brand von zwei Seiten zu bekämpfen. © Hermonies

Visselhövede - Ein auf einem eingeschalteten Herd vergessener Kochtopf sorgte am Montagmorgen für Aufregung an der Visselhöveder Pappelstraße. Denn die installierten Rauchmelder in der Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses hatten Alarm ausgelöst.