Tierheime profitieren von der Hitzeschlacht

Visselhövede – Der 20. Juni wird vielen Lehrern, Eltern und den Visselhöveder Oberschülern gut in Erinnerung bleiben. Es war der Tag des Sponsorenlaufs rund um die Visselseen, den die Oberschule mit Hilfe viele Eltern und dem Schulförderverein auf die Beine gestellt hatte. Trotz Hitze haben die rund 300 Schüler ihre Runden, je 800 Meter für einen guten Zweck, ungern unterbrochen. Die Verantwortlichen haben gegen Mittag aber das Ziel eingeläutet, denn die Temperaturen waren zu hoch und die Gesundheit ging vor.

Bereits im Vorfeld hatten die Schüler bestimmt, dass der Erlös an zwei Tierheime gehen soll. Und so wurde der Obolus in Höhe von je 580,43 Euro übergeben. „Das ist eine krumme Summe, die möchte der Schulförderverein auf je 600 Euro aufrunden“, betonte Gerald Dyck, ehemaliger Rektor und nun Vorsitzender des Schulfördervereins.

Die Leiterinnen der Tierheime, Silke Wingen aus Rotenburg und Heidi Seekamp aus Verden, dankten allen Beteiligten und machten deutlich, wie sehr sie auf Spendengelder angewiesen sind. „In diesem Jahr haben wir viele Landschildkröten in unserem Heim unterzubringen. Diese geschützten Tiere leben in besonderen Verhältnissen“, informierte Heidi Seekamp. Ihr schwebt eine Art Gewächshaus vor, ein sicheres Außengelände, in dem die Tiere artgerecht gehalten werden können. „Dabei muss man aufpassen, denn sie sind wahre Grabemeister!“

Auch im Tierheim Rotenburg gibt es noch viel zu tun. „Wir hatten vor einem Jahr einen Neustart und unsere Hunderäume sind noch spartanisch eingerichtet. Da fehlt noch viel“, so Silke Wingen.

„Die Läufer haben sich richtig ins Zeug gelegt und sind oft mit hochrotem Kopf weitergelaufen“, so Schulleiter Ronny Wieland, der sich vom ersten Sponsorenlauf, an dem er beteiligt war, sehr beeindruckt zeigte, „besonders von der guten Organisation und dem Ambiente.“ Wieland dankte den Lehrern Eckhard Hentschel und Emedin Fotiou sowie den Eltern und allen Beteiligten für die Unterstützung. Der Förderverein stand mit einem üppigen Büfett und Getränken bereit, an dem sich die Läufer stärken konnten. Der Sponsorenlauf soll weiterhin alle drei Jahre stattfinden. Unicef und auch das Kinderhospiz Löwenherz erhielten aus der Aktion bereits Spenden. „Es ist gut, wenn es regionale Projekte sind, die wir fördern können und wir uns so auch positiv nach außen präsentieren können“, verdeutlichte Ronny Wieland. aki