Lakonisch, skurril und musikalisch: Theaterfrühling im Metronom wartet mit Vielfalt auf

Von: Ulla Heyne

Ob „Luxus der Zweisamkeit (oben), „Don Quijote“ (l.) oder „Berlin, Berlin“: Beim Theaterfrühling gibt’s viel zu sehen. © hey

Der Theaterfrühling in Hütthof naht: Die Zuschauer erwartet eine Mischung aus Gastspielen und Eigenproduktionen, Wiederaufnahmen und Neuinzenierungen.

Hütthof – Noch stehen die Zeichen in Hütthof bei Vissel auf Winter, doch im Metronom wird bereits für den Theaterfrühling geprobt, der ab Anfang März über die Bühne des freien Theaters geht. Und genauso abwechslungsreich wie ein Frühlingsstrauß nimmt sich das Programm aus, eine Mischung aus Gastspielen und Eigenproduktionen, Wiederaufnahmen und Neuinszenierungen, Stücken für Erwachsene und Kinder sowie unterschiedlichen Genres vom klassischen Sprechtheater über Musiktheater bis zum Musikabend.

Den Auftakt macht ein „Heimspiel“. Dabei besteht das Ensemble, das mit „Berlin, Berlin“ ein Stück deutsch-deutscher Zeitgeschichte vom Bau bis zum Fall der Mauer auf die Bühne bringt, überraschenderweise nicht aus Profis, sondern einer Handvoll ambitionierter Hobbyschauspieler, die sich unter Leitung und Regie von Metronom-Macherin Karin Schroeder zum „Bürgertheater“ zusammengefunden haben. Nach der fulminanten Premiere im Herbst wird das Stück auf vielfachen Wunsch von Freitag, 3. März bis Sonntag, 5. März, jeweils um 19.30 Uhr erneut gezeigt.

Mit dem Zwei-Personen-Stück „Don Quijote“ ist ein Klassiker im Programm. © Heyne

Ebenfalls eine Wiederaufnahme ist der Klassiker der Weltliteratur „Don Quijote“, bei dem die Schauspieler Jan Katzenberger und Sebastian Prasse bereits beim Sommertheater mit ihrem lakonisch-fantasievollen Spiel den „Ritter von trauriger Gestalt“ und seinen treuen Diener Sancho Panza auf der Open-Air-Bühne in Hartböhn gegen die sprichwörtlichen Windmühlenflügel kämpfen ließen. Zu sehen ist das Stück am Samstag und Sonntag, 11. und 12. März.

Einmal nicht hinter der Bühne als Regisseurin, sondern als Protagonistin des Ein-Personen-Stücks „Luxus der Zweisamkeit“ ist Metronom-Betreiberin Karin Schroeder ein Wochenende später zu erleben. Bei der Utopie von Joachim Brüggmann und Michael Bandt, der auch Regie führte, wird das die Pandemie prägende Thema Einsamkeit in die Zukunft weitergedacht – ein Plädoyer für die (Zwischen-)Menschlichkeit. Ähnlich grundsätzliche Fragen verhandelt Schroeder auch im modernen Märchen „Emmas Glück“ am Freitag, 11. April, das durch die Filmversion mit Jürgen Vogel einige Bekanntheit erlangte.

Auf vielfachem Wunsch: „Berlin, Berlin“ © Heyne

Musikfreunde dürften gleich bei mehreren Programmpunkten auf ihre Kosten kommen, etwa beim Musik-Improtheater „Jenseits – der Tod improvisiert“. Bereits im Sommer stellte das Duo „Kießling & Kaffka“ sein komödiantisches wie musikalisches Talent unter Beweis. Auch dieses Mal bestimmt das Publikum am Freitag, 24. März, die Handlung und die gespielten Lieder mit.

Ein musikalisches Porträt ist am Freitag, 28. April, zu erleben: „Das rasante Leben der Judy Garland“ mit Swing, Hollywood-Glamour und menschlich anrührenden Momenten wird mit all seinen Höhen und Tiefen von der Schauspielerin Birgit Lünsmann mit Begleitung durch Wolf Kauder am Klavier nachgezeichnet.

Erdiger, aber mitnichten weniger musikalisch geht es beim Gastspiel des Jahrmarkttheaters Bostelwiebeck zu. In der Persiflage auf Talent-Wettbewerbe und Song-Contests sind bei „Unser Lied für Torfbostel“ allerlei tierische Showacts zu erleben, vom Wildschwein-Duo Eber & Hardt bis zum Angsthasen. Auch hier entscheidet das Publikum: Wer ergattert am Ende die begehrten „zwölf Punkte“?

Dritte Auflage der „Open Stage“

Ungleich mehr Ernst, wenn auch nicht weniger Spaß, ist bei der dritten Auflage der „Open Stage“ zu erwarten. Für den genreübergreifenden Abend am Sonntag, 19. März, bei dem neben Musikern auch Rezitatoren, Autoren, Poetry Slammern, Zauberern, Artisten und anderen Künstlern vorwiegend aus der Region eine Bühne geboten wird, nimmt Organisatorin Zsuzsa von Zeddelmann unter der E-Mailanschrift zsuma@web.de noch Bewerbungen entgegen. Und schließlich steht auch noch eine Premiere ins Haus, die sowohl Theater- als auch Fernsehfans erfreuen dürfte: Erstmals auf der Metronom-Bühne steht Marija Kovco, die in einigen Folgen der „Rosenheim-Cops“ an der Seite von Moritz von Zeddelmann auf dem TV-Bildschirm zu erleben war. Der Wahl-Hütthofer, derzeit mit Storms „Schimmelreiter“ zu erleben, ist bei „Robinson & Crusoe“ nicht auf, sondern als Regisseur hinter der Bühne dabei.

Metronom-Betreiberin Karin Schroeder freut sich, erneut ein so vielfältiges Programm auf die Beine stellen zu können: „Das letzte Jahr hat uns alle gefordert und dennoch sind wir mit den Besucherzahlen zufrieden, zeigen sie uns doch, dass Theater gelebt und geliebt wird!“ Kartenreservierungen für alle Stücke werden ab sofort unter der Telefonnummer 04262 / 1399 entgegengenommen.