Testphase für die Mitfahrerbänke läuft an

Visselhövede - Von Jens Wieters. Die Mitfahrerbank, ein ehrgeiziges Projekt des Visselhöveder Seniorenbeirats, das von einigen Einwohnern noch skeptisch beäugt wird, startet in diesem Frühjahr in die Testphase. Zunächst sind drei bis vier Strecken geplant, um herauszufinden, ob und wie diese kostenlose Mitfahrgelegenheit überhaupt angenommen wird.

Der Ausschuss für Soziales, Sport, Jugend und Senioren, dem der Beiratsvorsitzende Helmut Sündermann das Konzept noch einmal erläuterte, gab einstimmig grünes Licht für den Probelauf.

Und das ohne große Diskussion, denn die Kosten halten sich absolut in Grenzen. „Letztlich brauchen wir nur ein paar Bänke, jeweils ein Holzgestell und ein Schild mit einem entsprechenden Symbol drauf“, so Sündermann. Die Sitzmöbel sollen signalrot gestrichen werden, so dass sie den Autofahrern auch ins Auge springen, wenn sie eine solche Bank passieren. Denn das Prinzip des Projekts ist ganz einfach: Sitzt jemand auf der Bank, signalisiert er, dass er mitgenommen werden möchte.

„Zunächst haben wir vor allem die Strecke nach Walsrode ins Visier genommen, weil es keinen öffentlichen Nahverkehr in die Nachbarstadt gibt“, so Sündermann, den viele Senioren auf diesen Mangel zum Beispiel für Arztbesuche aufmerksam machten. „Die Mitfahrerbank ersetzt weder das Fahren mit dem Linien- noch mit dem Bürgerbus, sondern ist einfach als Ergänzung zu den bestehenden Angeboten gedacht.“

So sind die ersten Bänke am Ortsausgang Visselhövede und im Raum Ottingen geplant, um die Strecke nach Walsrode mit dem Projekt abzudecken. „Auch die Region Rosebruch könnte für die Testphase interessant sein. Wir wollen die Bereiche erschließen, wo auch der Bürgerbus nicht hinkommt“, informierte der Beiratsvorsitzende.

Die Standorte würden so ausgewählt, dass die Autofahrer gefahrlos anhalten und jemanden einsteigen lassen können. Dazu will Sündermann in den nächsten Tagen Gespräche mit den Ortsbürgermeistern und -vorstehern führen.

Aktuell sucht der Seniorenbeirat nach einem passendem Logo, mit dem die Schilder versehen werden. „Ideen nehme ich gerne entgegen“, so der Rosebrucher, der unter der Telefonnummer 04262/3549 zu erreichen ist.

Mit einem Aufkleber sollen auch die Autos versehen werden, dessen Fahrer bereit sind, Leute kostenlos zum Ziel zu befördern. So sei für die Nutzer der Mitfahrerbänke auch ein bisschen mehr Sicherheit gegeben, hatte der Seniorenrat im Vorfeld betont.

„Wir brauchen aber auch ausreichend Zeit für den Testlauf, damit der Sinn und Zweck der Mitfahrerbank ins Bewusstsein der Bevölkerung gelangt“, fordert Sündermann.

Parallel zu den Planungen der Senioren prüft die Stadtverwaltung, ob auch Fördermöglichkeiten, zum Beispiel beim Amt für regionale Landentwicklung Weser-Ems oder auch über das Programm Hohe Heide, das von der EU bezuschusst wird, greifen.