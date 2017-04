Hütthof - Der Lions Club Visselhövede ist jetzt Teil der internationalen Gemeinschaft der Organisation. Der aus 20 Mitgliedern bestehende noch junge Ableger aus der Vissel-Stadt hatte dazu am Wochenende seine Nachbarclubs zur Charterfeier in das Hütthofer Theater Metronom eingeladen. Der amtierende Präsident, Ralf Goebel, skizzierte bei seiner Begrüßungsrede die kurze Geschichte des Clubs: Bei vielen Vorgesprächen sei deutlich geworden, dass etliche Visselhöveder in ähnlichen Serviceclubs in der Umgebung bereits engagiert seien, aber in der Stadt habe es bisher nichts Gleichartiges gegeben. Auch war es eine Selbstverständlichkeit für die Aktiven der ersten Stunden, Petra und Joachim Kroll wie auch Sabine Bente und Ralf Goebel, dass es auf jeden Fall ein gemischter Club werden sollte, heißt es in einer Pressemitteilung,

Mit der ersten Aktivität, einem After-Work-Punschstand vor Weihnachten, seien die Erwartungen des Clubs bei Weitem übertroffen worden. Die Resonanz der Besucher sei für alle Beteiligten Ansporn, auch für 2017 mit dieser Aktivität etwas für den Ort zu tun und auf diese Weise Geld in die Kasse zu bekommen, damit das geplante Kinderkino in Visselhövede unterstützt werden könne.

Harald Höhns überbrachte als Präsident des Patenclubs, der Scheeßeler Lions, seine Grüße und wünsche sich für die Zukunft ein gutes und kreatives Miteinander der Clubs im Sinne der Lions-Losung „We serve“. Es seien jedoch nicht nur die regionalen Projekte, die durch die Lions Unterstützung finden. Der für den Distrikt zuständige sogenannte Governor, Johannes Schreiner, begrüßte den Club in der großen Gemeinschaft der Lions, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feiern.

Im Rahmen der Feier trugen sich alle Gründungsmitglieder auf der ehrwürdigen Gründungsurkunde ein, die künftig im Clublokal, dem Café „NebenAn“, einen Ehrenplatz bekommt.

Auf humorvolle Art wurden alle Gäste im Rahmen des aufgeführten Theaterstückes, Radio Methusa, auf die kleinen und großen Probleme in der älter werdenden Gesellschaft vorbereitet. Die Clubmitglieder seien davon aber nicht eingeschüchtert gewesen, denn es sei ein junger und dynamischer Club, heißt es abschließend.

mro