Team-Konzept als Lösung für Visselhöveder Kneippverein

Von: Angela Kirchfeld

Besitzerin Susanne Rohr hofft, dass die Vorstandsarbeit auf viele Schultern verteilt werden kann. © Kirchfeld

Drei Jahre lang haben Visselhöveder Kneippianer vergeblich einen Vorsitzenden gesucht, jetzt soll ein Team die Arbeit übernehmen.

Darum wurde eine neue Regelung gefunden, damit der Verein erhalten und somit die 170 Mitglieder weiterhin das umfangreiche Kneipp-Angebot nutzen können. „Wir wollen bei der nächsten Jahreshauptversammlung im März eine neue Satzung verabschieden, um einen Teamvorstand wählen zu können“, berichtet Susanne Rohr, Beisitzerin und Übungsleiterin des Vereins.

In der Satzungsänderung wird dann festgelegt, wie viele Personen im Vorstandsteam sind, die sich dann die Arbeit teilen müssen. Die Versammlung wird dann das Team wählen. „So kann jeder seine Stärken einbringen, die Arbeit ruht auf mehreren Schultern und einige wären unter diesen Bedingungen eher bereit, sich im Team einzubringen“, zählt Rohr die Vorteile auf. Fest steht: „Die Bereitschaft von uns ist jetzt auf alle Fälle da! Die schlechtere Alternative wäre, dass sich der Verein auflöst und das wäre schade“, betont die Visselhövederin, die sich durch und durch als Kneippianerin sieht. „Der Kneipp-Verein hat einen großen Stellenwert besonders durch Corona gewonnen. Jetzt müsste doch jedem klar sein, dass Gesundheitsprävention über allem steht.“

Dafür werde Mitgliedern und auch Nicht-Mitgliedern, ein breites Angebot offeriert. Rückenfit, diverse Yoga-Kurse, ElVi, Qi Gong, Pilates und Entspannungskurse – das Angebot sei groß. Zusätzlich stünden Dauerangebote wie Nordic Walking, Gesundheitsvorträge und Herz- und Rehasport auf dem Programm. Nicht zu vergessen seien die Aktionen wie Ausflüge, Boßeltouren und Wanderungen, in denen die Geselligkeit und soziale Kontakte gepflegt würden.

Dabei zahlen Mitglieder einen moderaten jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 36 Euro und erhalten sechs Mal im Jahr das Kneipp-Journal mit interessanten Themen und vielen Gesundheitstipps und außerdem Vergünstigungen in Kneipp-Hotels. Auch für die Kurse müssen sie weniger als Nichtmitglieder berappen.

Die Kurse finden im Heimathaus und im Haus der Bildung, der Herzsport in der Turnhalle statt. „Schön wäre es, wenn wir bereits Kindern das Angebot bieten und die Lehre von Sebastian Kneipp vermitteln könnten. Denn Kneipp ist nicht alt, nur hier im Norden eher etwas verkannt“, so Rohr, die sich begeistert vom Kneipp-Kindergarten und der Kneipp Schule in Kirchwalsede zeigt.

Susanne Rohr ärgert es, dass die Politik nicht darauf aufmerksam macht, dass jeder dazu beitragen kann, sein Immunsystem zu stärken. „Jeder Kneippianer weiß das. Alle sollten darauf achten und etwas für sich tun“, betont die Übungsleiterin.

Wer Interessante an dem Verein generell oder den bestimmten Kursen hat, kann sich bei Uwe Joost unter der Telefonnummer 04262/ 9560 73 melden.