Mord in Visselhövede: Schwierige Suche nach der Tatwaffe

Von: Wiebke Bruns

Durch eine akribische Suche, unter anderem mit Metalldetektoren und der Hilfe des Zeugen, hatte die Polizei im dritten Anlauf die vermutliche Tatwaffe im April 2021 direkt an der Autobahnböschung gefunden. © Polizei

Während des Prozesses im sogenannten Visselhöveder „Blutrache-Mord“ haben Polizeibeamte über die Suche nach der möglichen Tatwaffe berichtet.

Visselhövede/Verden – Seit März müssen sich zwei 32 und 36 Jahre alte Angeklagte vor dem Landgericht Verden für den sogenannten „Blutrache-Mord“, verübt am 9. Januar 2017 in Visselhövede, verantworten. Der einzige bislang verurteilte Mörder kehrte im August 2020 zurück nach Bad Fallingbostel. Jedoch nur, um der Polizei zu zeigen, wo die Tatwaffe auf der Flucht vom Tatort vergraben worden sei.

Begleitet wurde der heute 28-Jährige bei der „Ausfahrt“ aus dem Knast von einem Sondereinsatzkommando und Beamten der Rotenburger Polizei.

Das bei der Tat verwendete Motorrad war schon kurz nach der Tat im Bereich der Autobahnabfahrt Bad Fallingbostel gefunden worden. Der Sozius hatte die tödlichen Schüsse vor einer Grundschule auf das 46 Jahre alte Opfer abgefeuert. Bei dem Schützen soll es sich um den nun angeklagten 36-Jährigen handeln. Gefahren hatte das Motorrad der bereits im März 2018 zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilte 28-Jährige. Erst nach seiner eigenen Verurteilung hatte er sein Schweigen gebrochen und seine nun angeklagten Cousins schwer belastet.

Im aktuellen Verfahren ist der verurteilte Mörder somit Zeuge. Genauso wie zwei Beamte der damals gegründeten Mordkommission „Motorrad“ , die in dem Prozess jetzt von den Suchmaßnahmen berichteten.

„Der Zeuge hatte am 22. Juni 2020 umfangreich ausgesagt“, schilderte einer der Polizeibeamten. Am 5. August 2020 sei aufgrund dieser Angaben eine erste Suchmaßnahme erfolgt. Die Waffe sollte nach Angaben des Zeugen in unmittelbarer Nähe liegen, wo seinerzeit das Motorrad abgelegt worden war. Zunächst sei ein Schlüssel gefunden worden. „Der stimmte mit dem Zündschloss des Motorrades überein“, berichtete ein Beamter. Außerdem stieß die Polizei damals auf den Helm, Warnwesten, auf einen Rucksack und auf Handschuhe, die von den Tätern stammen sollen. Die mögliche Tatwaffe wurde zunächst nicht gefunden.

Daraufhin habe man am sechs Tage später die „Ausfahrt“ mit dem Verurteilten unternommen. „In der Vernehmung hatte er signalisiert, dass er bereit wäre, uns mögliche Ablageorte zu zeigen“, berichtete einer der Beamten. Ergänzend zu einer bei der Vernehmung im Juni gefertigten Skizze.

Vor Ort habe der Verurteilte „einen Bereich abgrenzen können, wo die Tatwaffe ins Erdreich gesteckt worden sei“. Die Waffe wurde jedoch wieder nicht gefunden. Das Problem war laut den Beamten „der Bewuchs“. Bereiche, wo man im Jahr 2017 noch „leicht etwas eingraben konnte, waren nun bewachsen“ oder mit Wurzeln durchzogen. „Es war schlüssig, dass wir die Waffe nicht bei den ersten Malen gefunden haben“, erklärte einer der Beamten. Erst am 19. April 2021 hatte die Beamten eine weitere Suche gestartet und schließlich die mutmaßliche Tatwaffe gefunden. Zwei Tage später verkündete die Polizei die Festnahme der beiden nun angeklagten Männer in den Niederlanden. Der Prozess wird fortgesetzt.