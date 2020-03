Per Taschenkurier versorgt

Visselhövede – Das Telefon und das Handy klingeln aktuell durchgehend. Von Abgeschnittenheit ist im Haus keine Spur. Dabei befinden sich Ralf Goebel und seine Frau Sabine Bente aktuell in Quarantäne. Der Bürgermeister und die Bestatterin sind am Wochenende aus dem Skiurlaub aus Tirol (Österreich) zurückgekehrt und müssen nun so lange zu Hause ausharren, bis sie Klarheit haben, ob sie das Coronavirus in sich tragen oder nicht. Heute ist die Untersuchung. „Das kann dann vielleicht auch ein paar Tage dauern, bis wir Bescheid wissen“, sagt Goebel.

Er geht ziemlich entspannt mit der Situation um. „Wir haben das Glück, einen Garten zu besitzen. Wir können also nach draußen und frische Luft schnappen“, erklärt der Politiker. Angst vor einer Infektion, die er sich in dem Risikogebiet geholt haben könnte, hat der Visselhöveder auch nicht. „Wir haben bisher keine Symptome. Die müssten aber eigentlich schon zu erkennen sein.“ Dennoch lässt er aktuell größte Vorsicht walten. „Wir sind uns beide unserer Verantwortung und unserer Vorbildfunktion bewusst“, so der Verwaltungschef. Goebel und Bente stiegen am Samstag ins Auto in Österreich. Sie hörten schnell im Radio, dass Tirol als Risikogebiet gilt. Zu Beginn des Urlaubs war das noch nicht so. Also fuhr das Paar mit dem Auto ohne Umwege nach Hause, um unterwegs nicht mit Personen in Kontakt zu kommen. Lediglich Toilettenpausen wurden gemacht. In der Heimat begab sich das Paar direkt in Quarantäne.

Also läuft im Visselhöveder Rathaus seit Montag der Betrieb ohne den Chef. Die Mitarbeiter sind allesamt weiter vor Ort. Der Besucherverkehr ist seit Montag im Rathaus eingeschränkt. Ab heute gibt es nur noch Termine nach Anmeldung. Goebel ist derweil nicht untätig. Im Gegenteil: Er lässt sich die Arbeit nach Hause bringen. Morgens werden in einer roten Stofftasche von Mitarbeitern der Verwaltung die Dokumente per Kurier vorbeigebracht. „Da sind dann Protokolle oder Aufträge drin. Und ich lasse die Dokumente, die ich unterschreiben muss, zu mir bringen“, erklärt Goebel. Zudem hat er sein Dienst-I-Pad bei sich und bearbeitet seine Dienstmails natürlich weiterhin. „Wir sind technisch ja ziemlich gut aufgestellt. Von daher gibt es wenig Probleme.“ Neben den Schriftstücken nimmt der Bürgermeister sein Telefon oft in die Hand – Konferenzen finden nun über die technische Leitung und nicht mehr von Angesicht zu Angesicht statt. „Das ist zwar etwas befremdlich, wenn man am Hörer nicht immer alles so super versteht. Aber es ist nunmal so“, sagt Goebel.

Seine Frau leitet ihr Bestattungsinstitut aktuell ebenfalls von zu Hause aus. „Auch hier macht die Technik vieles möglich, aber auch da ist ein gutes Team im Einsatz, das den täglich geänderten Bedingungen nachkommt und die trauernden Angehörigen liebevoll begleitet“, sagt Goebel.

Versorgen lassen sich die beiden derweil mit der Hilfe von Bentes Mutter. Telefonisch gibt das Paar die Wünsche für Einkäufe durch. Diese werden dann besorgt und ebenfalls in einer Tasche am Haus abgeladen. „Es ist eben Kreativität gefragt“, erzählt Goebel. Er kommt also in der Zeit bis zum Vorliegen des Testergebnisses gut über die Runden. „Ich bin optimistisch, sehe die eingeleiteten Maßnahmen als sinnvoll und notwendig an. Wir sollten alle mit Umsicht, Ruhe und Hilfsbereit mit dieser Situation umgehen.“